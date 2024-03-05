Ученые определили жиросжигающие продукты, среди них есть брокколи

Какие продукты помогут сбросить вес

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты помогут вам достичь цели по снижению веса. В частности, продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. Ученые уверяют, что эти продукты не только помогают похудеть, но и защищают ваш организм от негативных последствий избыточного веса, включая резистентность к инсулину, проблемы с нарушением обмена веществ.

Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Темные фрукты и овощи.

Антоцианы, содержащиеся во фруктах и овощах, отвечают за красный, синий и фиолетовый цвет фруктов и овощей. Каротиноиды связаны с красным или оранжевым цветом, а хлорофилл придает зеленый цвет фруктам и овощам.

Фрукты и овощи темного цвета, как правило, богаты фитонутриентами и антиоксидантами. Включайте в рацион чернику и ежевику, а также помидоры, листовую зелень, овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, пишет Best Life.

Орехи и семена.

Орехи и семена содержат много антиоксидантов, включая большое количество полифенолов и селена. Также они содержат белок, клетчатку, полезные ненасыщенные жиры. Считается, что грецкие орехи, богатые фолиевой кислотой, витамином Е, жирными кислотами омега-3 и магнием, особенно полезны для снижения веса.

Фасоль и бобовые.

Фасоль и бобовые также богаты антиоксидантами, такими как фенольные кислоты, флавоноиды, сапонины, токоферолы и витамин С. Кроме того, они богаты белком и клетчаткой, что делает их отличным дополнением к диете для похудения.

В бобах мало жира и низкий гликемический индекс. Они в значительной степени способствуют насыщению и улучшают микробиом кишечника.

Зеленый чай.

Зеленый чай богат катехинами, флавоноидами и полифенолами. Считается, что он ускоряет обмен веществ и помогает быстрее сжигать жир.

Продукты, богатые витамином С.

Сюда входят:

цитрусовые,

красный и зеленый перец,

помидоры,

брокколи,

клубника,

брюссельская капуста,

дыня.