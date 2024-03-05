Ученые определили жиросжигающие продукты, среди них есть брокколи

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Какие продукты помогут сбросить вес

2:09
Еда

Некоторые продукты помогут вам достичь цели по снижению веса. В частности, продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. Ученые уверяют, что эти продукты не только помогают похудеть, но и защищают ваш организм от негативных последствий избыточного веса, включая резистентность к инсулину, проблемы с нарушением обмена веществ.

Какие продукты помогут сбросить вес
Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Темные фрукты и овощи.

Антоцианы, содержащиеся во фруктах и овощах, отвечают за красный, синий и фиолетовый цвет фруктов и овощей. Каротиноиды связаны с красным или оранжевым цветом, а хлорофилл придает зеленый цвет фруктам и овощам.

Фрукты и овощи темного цвета, как правило, богаты фитонутриентами и антиоксидантами. Включайте в рацион чернику и ежевику, а также помидоры, листовую зелень, овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, пишет Best Life.

  • Орехи и семена.

Орехи и семена содержат много антиоксидантов, включая большое количество полифенолов и селена. Также они содержат белок, клетчатку, полезные ненасыщенные жиры. Считается, что грецкие орехи, богатые фолиевой кислотой, витамином Е, жирными кислотами омега-3 и магнием, особенно полезны для снижения веса.

  • Фасоль и бобовые.

Фасоль и бобовые также богаты антиоксидантами, такими как фенольные кислоты, флавоноиды, сапонины, токоферолы и витамин С. Кроме того, они богаты белком и клетчаткой, что делает их отличным дополнением к диете для похудения.

В бобах мало жира и низкий гликемический индекс. Они в значительной степени способствуют насыщению и улучшают микробиом кишечника.

  • Зеленый чай.

Зеленый чай богат катехинами, флавоноидами и полифенолами. Считается, что он ускоряет обмен веществ и помогает быстрее сжигать жир.

  • Продукты, богатые витамином С.

Сюда входят:

  • цитрусовые,
  • красный и зеленый перец,
  • помидоры,
  • брокколи,
  • клубника,
  • брюссельская капуста,
  • дыня.

 

ТОП-10 продуктов для гарантированного похудения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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