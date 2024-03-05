Ученые определили жиросжигающие продукты, среди них есть брокколи

Некоторые продукты помогут вам достичь цели по снижению веса. В частности, продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. Ученые уверяют, что эти продукты не только помогают похудеть, но и защищают ваш организм от негативных последствий избыточного веса, включая резистентность к инсулину, проблемы с нарушением обмена веществ.
Антоцианы, содержащиеся во фруктах и овощах, отвечают за красный, синий и фиолетовый цвет фруктов и овощей. Каротиноиды связаны с красным или оранжевым цветом, а хлорофилл придает зеленый цвет фруктам и овощам.
Фрукты и овощи темного цвета, как правило, богаты фитонутриентами и антиоксидантами. Включайте в рацион чернику и ежевику, а также помидоры, листовую зелень, овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста, пишет Best Life.
Орехи и семена содержат много антиоксидантов, включая большое количество полифенолов и селена. Также они содержат белок, клетчатку, полезные ненасыщенные жиры. Считается, что грецкие орехи, богатые фолиевой кислотой, витамином Е, жирными кислотами омега-3 и магнием, особенно полезны для снижения веса.
Фасоль и бобовые также богаты антиоксидантами, такими как фенольные кислоты, флавоноиды, сапонины, токоферолы и витамин С. Кроме того, они богаты белком и клетчаткой, что делает их отличным дополнением к диете для похудения.
В бобах мало жира и низкий гликемический индекс. Они в значительной степени способствуют насыщению и улучшают микробиом кишечника.
Зеленый чай богат катехинами, флавоноидами и полифенолами. Считается, что он ускоряет обмен веществ и помогает быстрее сжигать жир.
Сюда входят:
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.