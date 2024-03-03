Салат с нутом и тунцом: это блюдо надо выдержать в банке два дня

Салат с нутом и тунцом в банке: получается нежно-пряным

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот cалат обеспечит вас энергией на несколько часов благодаря 26 граммам белка и 8 граммам клетчатки, сообщает сайт EatingWell.

Фото: flickr.com by Bharat Mirchandani from Mumbai, India is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Салат с нутом и тунцом в банке

Ингредиенты:

3 чашки нашинкованной капусты

2 столовые ложки медово-горчичного соуса

1 банка тунца в собственном соку

1/2 стакана промытого консервированного нута

1 морковь, очищенная и нарезанная

Приготовление:

Перемешайте капусту и заправку в миске, затем переложите в стеклянную банку емкостью 1 литр.

Сверху выложите тунец, нут и морковь.

Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на два дня. Перед подачей перемешайте содержимое банки и переложите в салатник.