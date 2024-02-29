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Названы факторы, от которых напрямую зависит вкус чая

Чтобы заварить вкусный чай, нужно правильно закипятить воду

1:22
Еда

Вкус чая напрямую зависит от используемой воды, а также от температуры заваривания чайных листьев, напоминает "Лайфхакер.ру".

Чтобы заварить вкусный чай, нужно правильно закипятить воду
Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Правила заваривания вкусного чая:

  1. Качество воды: Важно использовать чистую воду без запаха хлора. Рекомендуется использовать фильтрованную или бутилированную воду.
  2. Температура воды: Для черного чая оптимальная температура воды около 90 градусов Цельсия, в то время как зеленые и белые сорта чая лучше заваривать при температуре 70-80 градусов. После закипания воды дайте ей немного остыть до нужной температуры.
  3. Никогда не кипятите воду повторно: После использования воду следует заменить новой, не кипятить ту же воду снова.
  4. Выбор чая: Качество чая также играет важную роль. Приобретайте чай у надежных поставщиков и предпочитайте натуральные высококачественные сорта.
  5. Время заваривания: Для каждого вида чая существуют рекомендации по времени заваривания. Оно может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от типа чая.
  6. Экспериментируйте: Не бойтесь экспериментировать с пропорциями чая, временем заваривания и температурой воды, чтобы найти идеальный вкус.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться чашкой вкусного и ароматного чая, который подарит вам удовольствие и расслабление.

Как заваривать чай просто и правильно? Справится даже новичок! База от Art of Tea
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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