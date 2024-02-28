От чая не сможете оторваться: эти способы сделают напиток ароматнее и усилят вкус

Как сделать чай вкуснее

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется придать чаю более насыщенный вкус. Воспользуйтесь этими советами. Вы усилите аромат напитка и сделаете любой чай вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Добавьте лимон. Лимон — традиционная чайная приправа, которая может улучшить вкус практически любого чая.

Используйте простой кардамон. Простой кардамон может превратить любой обычный чёрный чай в волшебный пряный напиток. Вы можете пить его с молоком или без него, пишет ilovecooking.ie.

Украсьте свою чайную смесь цветами. Вы можете добавить розу, лаванду, жасмин, османтус или хризантему в любой настоящий чай, чтобы усилить аромат. Поскольку все они обладают сильным запахом, начните с нескольких сухих соцветий или лепестков, пока не найдёте желаемый вкус.

Добавьте натуральный подсластитель. Стевия или корень солодки могут придать сладость любой чашке.

Обжаривайте чай перед завариванием. Вы можете слегка обжарить листья в сухой чистой кастрюле. Этот метод хорошо подходит для листьев, потерявших вкус и свежесть.

Добавляйте сливки вместо молока. Сливки могут придать вашему чаю дополнительную густоту и отлично сочетаются с крепким солодовым чёрным чаем.

Добавьте яблочный сок. Яблочный сок может за секунду превратить любой чёрный чай из обычного в напиток, поднимающий настроение. Положите корицу для дополнительной нотки.