Фантастический шоколадный торт на подойдёт для праздника или повседневного меню: обалденное сочетание вкусов

Рецепт шоколадного торта

3:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс, бисквитное печенье, листовой пирог — как бы вы это ни называли, это фантастический десерт для дня рождения или пикника! рецептом поделился сайт ilovecooking.ie.

Фото: flickr. com by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты для бисквита:

320 г золотистого или белого сахарного песка,

300 г обычной муки,

60 г просеянного какао-порошка,

1 ст. л. разрыхлителя,

1 ч. л. пищевой соды,

половина ч. л. соли,

225 г несолёного сливочного масла,

180 мл пахты комнатной температуры,

3 больших яйца,

1 столовая ложка ванильного экстракта.

Ингредиенты для глазури с шоколадной помадкой:

75 г 70%-ного тёмного шоколада, крупно измельчённого,

75 г несолёного сливочного масла, нарезанного кубиками,

340 г сахарной пудры,

80 мл молока,

1 ч. л. ванильного экстракта,

четверть ч. л. соли.

Для украшения понадобится посыпка на ваш выбор.

Приготовление:

Для торта предварительно разогрейте духовку до 170 ° C / 150 ° C. Смажьте маслом форму для торта размером 23x30 см и застелите пергаментной бумагой. Взбейте вместе сухие ингредиенты в большой миске или чашке стационарного миксера. Добавьте остальные ингредиенты для бисквита и перемешивайте до тех пор, пока тесто не станет однородным по цвету. Вылейте тесто в подготовленную форму для торта, затем распределите и разровняйте верх лопаточкой. Выпекайте, пока зубочистка, вставленная в серединку, не выйдет чистой, около 32-37 минут. Выложите на решётку для охлаждения и оставьте полностью остывать в форме перед украшением. Не приступайте к нанесению помадной глазури, пока бисквит не остынет, так как глазурь нужно намазывать ещё тёплой. Чтобы приготовить помадную глазурь, поместите все ингредиенты в кастрюлю среднего размера и поставьте на медленный огонь, помешивая, пока шоколад и сливочное масло не растают. Снимите с огня и взбивайте электрическим миксером, начиная с низкой скорости, затем постепенно увеличивая скорость до средней, пока помадная глазурь не начнёт остывать и не загустеет до консистенции, пригодной для растекания, которая просто сохраняет форму. Это может занять до 10 минут. Чтобы ускорить процесс, вы можете переложить горячую помадную глазурь в другую жаропрочную форму, чтобы не перемешивать в горячей кастрюле. Для консистенции лучше, чтобы помадная глазурь была слишком мягкой и тёплой, а не твёрдой и охлажденной, так как она быстро остынет и очень быстро покроется корочкой, когда вы начнёте намазывать её на торт. Чтобы украсить торт, нанесите помадную глазурь ложкой поверх остывшего бисквита, затем, используя тыльную сторону ложки или маленькую лопаточку, равномерно распределите её по верху торта, затем создайте глазурью красивые завитки. Если ваша глазурь была ещё слишком тёплой, просто продолжайте создавать завитки, так как это поможет ей остыть, пока не получится желаемый рисунок, который будет хорошо держаться. Сразу же украсьте пирожными и посыпьте глазурью, так как глазурь почти сразу начнет покрываться корочкой. Острым ножом разрежьте на 20 порций размером 5×4 или 6×4 на 24 порции. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.