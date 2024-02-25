Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома

Как хранить авокадо дома

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто в магазинах авокадо оказывается жёстким. Если хранить фрукт правильно дома, он дозреет. Рассказываем о вариантах хранения.

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В бумажном пакете. Положите фрукт в коричневый бумажный пакет вместе с яблоком или бананом, которые выделяют газообразный этилен, способствующий созреванию авокадо в течение двух-трех дней. Храните бумажный пакет с авокадо вдали от прямых солнечных лучей, чтобы они не перезрели. Когда вы достанете авокадо из пакета, проверьте их спелость, слегка надавив на кожицу. Оно должно быть нежным, но не кашицеобразным. Если вы хотите быстро размягчить авокадо, то положите их в морозилку и сразу разморозьте, пишет wikihow.com.

Храните целые, спелые авокадо в холодильнике. Если вы принесли домой из продуктового магазина спелые авокадо или разложили их в бумажный пакет, но не планируете использовать сразу, оставьте их целыми и не нарезанными. Храните их в холодильнике до трех дней. Поскольку холод замедляет процесс созревания, никогда не храните незрелые авокадо в холодильнике.