В тысячу раз полезнее кофе: этот вкуснейший пенистый напиток придётся вам по вкусу

Как приготовить яичный латте

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичный латте — это тёплый пенистый напиток, приготовленный без кофе. Он популярен среди тех, кто придерживается кето-диеты и хочет отказаться от кофе или чая в своем утреннем рационе.

Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатый полезными жирами, которые обеспечивают энергией и насыщением, он дольше сохранит чувство сытости. Рецептом поделился сайт thethingswellmake.com.

Ингредиенты:

1 яйцо,

1-2 столовые ложки сливочного масла,

1-2 стакана горячей вод,

соль по вкусу.

Приготовление:

Доведите до кипения 2 стакана воды в чайнике или кастрюле на плите.

Отделите белки от желтков. Желтки положите в большую сервировочную кружку.

Добавьте 1-2 столовые ложки сливочного масла в кружку с яичным желтком.

Пока вода нагревается, взбейте яичные белки до образования густой пены.

Как только вода закипит, влейте немного её в яичный желток и сливочное масло. Сразу же смешайте с горячей водой. По желанию добавьте ещё горячей воды и продолжайте взбивать все ингредиенты, пока масло полностью не растает.

Посолите по вкусу.

Влейте взбитые яичные белки в горячую масляную смесь и перемешайте с остальными ингредиентами.

Подавайте яичный латте сразу же.