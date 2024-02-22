Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин вышел из машины к жителям Чувашии, ожидавшим проезда президентского кортежа
Секреты стойкости укладки для тонких волос
Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника
Дизайнер подсказала, как сделать, чтобы ремонт выглядел дорого
Эволюция селекторов автоматических коробок передач: от рычагов к джойстикам
Диетолог Хилл сообщил, что корица помогает снизить холестерин
МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика
Китайские ученые заявили, что женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины
Расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
В тысячу раз полезнее кофе: этот вкуснейший пенистый напиток придётся вам по вкусу

Как приготовить яичный латте

1:20
Еда

Яичный латте — это тёплый пенистый напиток, приготовленный без кофе. Он популярен среди тех, кто придерживается кето-диеты и хочет отказаться от кофе или чая в своем утреннем рационе. 

Как приготовить яичный латте
Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатый полезными жирами, которые обеспечивают энергией и насыщением, он дольше сохранит чувство сытости. Рецептом поделился сайт thethingswellmake.com.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо,
  • 1-2 столовые ложки сливочного масла,
  • 1-2 стакана горячей вод,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

Доведите до кипения  2 стакана воды в чайнике или кастрюле на плите.

Отделите белки от желтков. Желтки положите в большую сервировочную кружку.

Добавьте 1-2 столовые ложки сливочного масла в кружку с яичным желтком.

Пока вода нагревается, взбейте яичные белки до образования густой пены.

Как только вода закипит, влейте немного её в яичный желток и сливочное масло. Сразу же смешайте с горячей водой. По желанию добавьте ещё горячей воды и продолжайте взбивать все ингредиенты, пока масло полностью не растает.

Посолите по вкусу.

Влейте взбитые яичные белки в горячую масляную смесь и перемешайте с остальными ингредиентами.

Подавайте яичный латте сразу же.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника
Дизайнер подсказала, как сделать, чтобы ремонт выглядел дорого
Эволюция селекторов автоматических коробок передач: от рычагов к джойстикам
Диетолог Хилл сообщил, что корица помогает снизить холестерин
МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика
Китайские ученые заявили, что женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины
Расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
Турецкие археологи обнаружили возможное место остановки Ноева ковчега у Арарата
Как вырастить красивые хризантемы в саду
От заболеваний до доверия: собаки могут всё, выявляет исследование из Японии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников