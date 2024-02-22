В тысячу раз полезнее кофе: этот вкуснейший пенистый напиток придётся вам по вкусу

Яичный латте — это тёплый пенистый напиток, приготовленный без кофе. Он популярен среди тех, кто придерживается кето-диеты и хочет отказаться от кофе или чая в своем утреннем рационе.
Богатый полезными жирами, которые обеспечивают энергией и насыщением, он дольше сохранит чувство сытости. Рецептом поделился сайт thethingswellmake.com.
Ингредиенты:
Приготовление:
Доведите до кипения 2 стакана воды в чайнике или кастрюле на плите.
Отделите белки от желтков. Желтки положите в большую сервировочную кружку.
Добавьте 1-2 столовые ложки сливочного масла в кружку с яичным желтком.
Пока вода нагревается, взбейте яичные белки до образования густой пены.
Как только вода закипит, влейте немного её в яичный желток и сливочное масло. Сразу же смешайте с горячей водой. По желанию добавьте ещё горячей воды и продолжайте взбивать все ингредиенты, пока масло полностью не растает.
Посолите по вкусу.
Влейте взбитые яичные белки в горячую масляную смесь и перемешайте с остальными ингредиентами.
Подавайте яичный латте сразу же.
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