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Венгерский гуляш: насладитесь этим густым супом в тёплом семейном или дружеском кругу

Классический венгерский гуляш: отличное блюдо для семейного обеда или ужина

3:40
Еда

Приготовление классического венгерского гуляша включает использование говядины, копчёной грудинки или шпика, картофеля, моркови, сладкого перца и, конечно же, паприки. Это густой суп, часто сваренный как рагу.

Классический венгерский гуляш: отличное блюдо для семейного обеда или ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Вместе с гуляшом сайт "Гастроном.ру" рекомендует подать небольшие клецки, которые можно приготовить отдельно или добавить в гуляш. Клецки готовятся быстро, поэтому рекомендуется приготовить их перед подачей. Если готовите большую порцию гуляша, лучше приготовить клецки только для одного раза, так как они хранятся плохо.

Для приготовления шести порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • крепкий говяжий бульон (2 литра),
  • говядина для тушения (шея или лопатка, 600 г),
  • жирная варено-копчёная грудинка (150 г),
  • крупный лук репчатый (1 шт),
  • картофель (600 г),
  • морковь (1 шт.),
  • крупный красный сладкий перец (1 шт),
  • красный острый перец чили (1 шт),
  • чеснок (3 зубчика),
  • сладкая паприка (1 столовая ложка),
  • семена тмина (1 чайная ложка),
  • молотый красный острый перец,
  • красное сухое вино (250 мл),
  • соль.

Для приготовления чипеток (клецок):

  • мука (100 г),
  • куриное яйцо (1 шт),
  • соль (1 щепотка).

Как приготовить гуляш:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками. Нарежьте говядину кубиками примерно 2,5 см в сторону. Очистите картофель и нарежьте его также как и говядину. Залейте картофель водой.
  2. Нарежьте грудинку мелкими кубиками. Разогрейте толстостенную кастрюлю на сильном огне и положите туда грудинку. Жарьте до тех пор, пока весь жир не вытопится. С помощью шумовки удалите получившиеся шкварки. В кастрюлю добавьте лук и обжарьте его в вытопленном жире на среднем огне до золотистого цвета.
  3. Когда лук будет готов, добавьте сладкую паприку и жарьте 1 минуту, постоянно помешивая, чтобы паприка не подгорела. Затем добавьте говядину и увеличьте огонь до сильного. Жарьте до тех пор, пока говядина не покроется корочкой.
  4. Мелко порубите чеснок и слегка разотрите тмин в ступке. Добавьте чеснок и тмин к говядине, и готовьте 2 минуты. Затем влейте вино. Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут. Влейте 2 стакана горячего бульона, так чтобы мясо было только слегка покрыто.
  5. Тушите мясо на слабом огне в течение 1,5 часа. Очистите и нарежьте морковь кружочками. Удалите семена из сладкого перца и нарежьте его крупно. Разрежьте чили пополам, удалите семена и порубите его. После того, как мясо будет готово, добавьте к нему картофель, морковь, сладкий и острый перец. Увеличьте огонь до среднего, перемешайте и готовьте 5 минут. Затем влейте горячий бульон, накройте кастрюлю крышкой и варите гуляш 20 минут. Посолите и поперчите красным перцем.
  6. Для приготовления чипеток взбейте яйцо с щепоткой соли, добавьте муку и замесите крутое тесто. Отщипывайте кусочки теста размером с маленькую вишню и выкладывайте их на припыленную мукой доску. Отварите чипетки в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут и положите их в тарелку с гуляшем.

Поздравляю, ваш венгерский гуляш готов! Подавайте его горячим вместе с чипетками и наслаждайтесь вкусом этого классического блюда. Приятного аппетита!

Классический гуляш. Как приготовить венгерский гуляш / Classic goulash. Hungarian goulash
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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