Гуляш по проверенному советскому рецепту: соус получается густым, а мясо нежным

Гуляш по рекомендации 1954 года: проверенная временем классика

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуляш знают и любят многие. Это аппетитное горячее всегда было в меню советских граждан, попробуйте сделать его и вы. Заветный рецепт гуляша вам напоминает VK-сообщество "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости".

Фото: commons.wikimedia.org by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

700 г говядины;

1 луковица;

сливочное масло;

800 мл воды;

3 ст. л. томатной пасты;

1,5 ст. л. муки;

растительное масло;

чёрный молотый перец, соль;

лавровый лист.

Приготовление

1. В сковороде растопите сливочное масло с добавлением небольшого количества растительного. Обжарьте на неё мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Говядину нарежьте кубиками, положите к луку на сковороду и обжаривайте примерно 20 минут.

3. Добавьте муку и обжаривайте ещё 5 минут, после чего залейте мясо томатной пастой, разведённой с водой. Добавьте 1 неполную ст. л. соли, лавровый лист, накройте крышкой и тушите примерно 1,5 часа.

У готового гуляша говядина становится мягкой, её без труда можно раздавить вилкой.