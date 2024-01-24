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Гуляш по проверенному советскому рецепту: соус получается густым, а мясо нежным

Гуляш по рекомендации 1954 года: проверенная временем классика

1:13
Еда

Гуляш знают и любят многие. Это аппетитное горячее всегда было в меню советских граждан, попробуйте сделать его и вы. Заветный рецепт гуляша вам напоминает VK-сообщество "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости".

Гуляш по рекомендации 1954 года: проверенная временем классика
Фото: commons.wikimedia.org by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 700 г говядины;
  • 1 луковица;
  • сливочное масло;
  • 800 мл воды;
  • 3 ст. л. томатной пасты;
  • 1,5 ст. л. муки;
  • растительное масло;
  • чёрный молотый перец, соль;
  • лавровый лист.

Приготовление

1. В сковороде растопите сливочное масло с добавлением небольшого количества растительного. Обжарьте на неё мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Говядину нарежьте кубиками, положите к луку на сковороду и обжаривайте примерно 20 минут.

3. Добавьте муку и обжаривайте ещё 5 минут, после чего залейте мясо томатной пастой, разведённой с водой. Добавьте 1 неполную ст. л. соли, лавровый лист, накройте крышкой и тушите примерно 1,5 часа.

У готового гуляша говядина становится мягкой, её без труда можно раздавить вилкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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