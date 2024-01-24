Гуляш по проверенному советскому рецепту: соус получается густым, а мясо нежным

Гуляш знают и любят многие. Это аппетитное горячее всегда было в меню советских граждан, попробуйте сделать его и вы. Заветный рецепт гуляша вам напоминает VK-сообщество "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости".
Ингредиенты:
Приготовление
1. В сковороде растопите сливочное масло с добавлением небольшого количества растительного. Обжарьте на неё мелко нарезанный лук до прозрачности.
2. Говядину нарежьте кубиками, положите к луку на сковороду и обжаривайте примерно 20 минут.
3. Добавьте муку и обжаривайте ещё 5 минут, после чего залейте мясо томатной пастой, разведённой с водой. Добавьте 1 неполную ст. л. соли, лавровый лист, накройте крышкой и тушите примерно 1,5 часа.
У готового гуляша говядина становится мягкой, её без труда можно раздавить вилкой.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.