Шеф-повар делится удивительным рецептом «неотразимой» и «бархатистой» яичницы

Шеф-повар Дина Харпера раскрывает трюк для "бархатистых" яиц: идеальная яичница на завтрак

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница является завтраком по-настоящему утонченным и важным, но несмотря на ее популярность, не каждый может достичь совершенства в ее приготовлении. Для тех, кто стремится к идеальному яичному блюду, шеф-повар Дин Харпер делится своим эксклюзивным трюком.

Фото: flickr. com by Janine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Харпер, известный как владелец Harper Fine Dining, внес вклад в мастерство создания яичницы, делая ее текстуру бархатистой и вкус блестящим. Тайна этого шеф-повара заключается в нежном приготовлении яиц на слабом огне, предотвращая их переваривание и сохраняя идеальную текстуру.

Процесс приготовления яичницы-болтуньи по Харперу включает в себя взбивание яиц до однородной массы и аккуратное выливание на горячую сковороду. Постоянное помешивание является ключевым фактором для поддержания мягкости яиц и предотвращения их переваривания.

Добавление различных ингредиентов, таких как соль, перец, зеленый лук, крем-фреш, сливки или молоко, придает яичнице дополнительный вкусовой акцент. Однако, по мнению Дина Харпера, настоящее волшебство происходит при приготовлении на слабом огне, что делает каждый завтрак неотразимым и запоминающимся.

Далее Дин поделился: "При желании придасте изысканный вкус, добавьте немного сливок или молока, и в самом конце наслаждения добавьте немного сыра для создания беспрецедентно вкусных яиц".

Если вы предпочитаете яйца-пашот, известная телевизионная шеф-повар Мэри Берри предоставила подробное руководство по созданию идеально овальных яиц-пашот. Это блюдо может вызвать трудности своей мягкой текстурой, но Мэри Берри делится своим рецептом на своем веб-сайте и обещает безупречный результат каждый раз. Она подчеркивает, что, несмотря на их требовательность к приготовлению, эти яйца "стоят" ваших усилий.

Мэри раскрывает секрет в правильном подходе. Залив немного кипятка и уксуса, она доводит воду в кастрюле до кипения. Уменьшив огонь, она предлагает добавить немного уксуса.

Следующим шагом она советует:

"Разбейте каждое яйцо в формочку или чашку, аккуратно перемешайте воду ложкой, а затем осторожно опустите в кастрюлю. Дайте белку только начать схватываться, затем аккуратно переверните шумовкой, чтобы придать яйцу овальную форму".

Позвольте им вариться три-четыре минуты, или "до тех пор, пока белок не застынет", а желток останется мягким в центре.