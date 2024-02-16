Итальянское печение бискотти: благодаря двойной выпечке может долго храниться

Бискотти — это итальянское печенье, которое выпекается дважды, что позволяет ему дольше сохранять свежесть. Благодаря такому способу приготовления бискотти является отличным сувениром, ведь с ним ничего не станет, пока оно доедет даже в самую отделённую точку планеты. Приготовьте это печение по рецепту VK-сообщества "Ленивый кулинар" — домашние не оставят от них ни крошки!
Фото: commons.wikimedia.org by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления бискотти вам понадобится:
3 яйца,
200 г сахара,
300 г любых сухофруктов или орехов (подойдут курага, чернослив, сушёная вишня или клюква, фундук, грецкие орехи),
1,5 чайной ложки разрыхлителя,
300 г муки.
Приготовление
Возьмите 200 г сахара и 3 яйца, которые нужно смешать вместе.
Затем добавьте 300 г орехов и сухофруктов по вашему выбору, таких как сушёная клюква, курага, чернослив и грецкие орехи.
Затем добавьте примерно 300 г муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, но не влажным.
Разделите тесто на 3 части и обваляйте каждую в муке. Сформируйте тонкие булочки и выпекайте их в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 25-30 минут.
Затем нарежьте почти готовое печенье на длинные полоски и верните в духовку на 5-7 минут.
Готовые бискотти могут быть хранены в течение длительного времени и являются популярным сувениром.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ