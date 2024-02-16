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Итальянское печение бискотти: благодаря двойной выпечке может долго храниться

Бискотти — вкуснейшее итальянское печение, съедается за один присест

1:34
Еда

Бискотти — это итальянское печенье, которое выпекается дважды, что позволяет ему дольше сохранять свежесть. Благодаря такому способу приготовления бискотти является отличным сувениром, ведь с ним ничего не станет, пока оно доедет даже в самую отделённую точку планеты. Приготовьте это печение по рецепту VK-сообщества "Ленивый кулинар" — домашние не оставят от них ни крошки!

Бискотти — вкуснейшее итальянское печение, съедается за один присест
Фото: commons.wikimedia.org by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления бискотти вам понадобится:

  • 3 яйца,
  • 200 г сахара,
  • 300 г любых сухофруктов или орехов (подойдут курага, чернослив, сушёная вишня или клюква, фундук, грецкие орехи),
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя,
  • 300 г муки.

Приготовление

  1. Возьмите 200 г сахара и 3 яйца, которые нужно смешать вместе.
  2. Затем добавьте 300 г орехов и сухофруктов по вашему выбору, таких как сушёная клюква, курага, чернослив и грецкие орехи.
  3. Затем добавьте примерно 300 г муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, но не влажным.
  4. Разделите тесто на 3 части и обваляйте каждую в муке. Сформируйте тонкие булочки и выпекайте их в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 25-30 минут.
  5. Затем нарежьте почти готовое печенье на длинные полоски и верните в духовку на 5-7 минут.

Готовые бискотти могут быть хранены в течение длительного времени и являются популярным сувениром.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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