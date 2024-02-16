Итальянское печение бискотти: благодаря двойной выпечке может долго храниться

Бискотти — вкуснейшее итальянское печение, съедается за один присест

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Бискотти — это итальянское печенье, которое выпекается дважды, что позволяет ему дольше сохранять свежесть. Благодаря такому способу приготовления бискотти является отличным сувениром, ведь с ним ничего не станет, пока оно доедет даже в самую отделённую точку планеты. Приготовьте это печение по рецепту VK-сообщества "Ленивый кулинар" — домашние не оставят от них ни крошки!

Фото: commons.wikimedia.org by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления бискотти вам понадобится:

3 яйца,

200 г сахара,

300 г любых сухофруктов или орехов (подойдут курага, чернослив, сушёная вишня или клюква, фундук, грецкие орехи),

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

300 г муки.

Приготовление

Возьмите 200 г сахара и 3 яйца, которые нужно смешать вместе. Затем добавьте 300 г орехов и сухофруктов по вашему выбору, таких как сушёная клюква, курага, чернослив и грецкие орехи. Затем добавьте примерно 300 г муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, но не влажным. Разделите тесто на 3 части и обваляйте каждую в муке. Сформируйте тонкие булочки и выпекайте их в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 25-30 минут. Затем нарежьте почти готовое печенье на длинные полоски и верните в духовку на 5-7 минут.

Готовые бискотти могут быть хранены в течение длительного времени и являются популярным сувениром.