Рисовая каша с молоком: готовится в мультиварке, пока вы собираетесь на работу

Каша на завтрак — это заряд энергии на весь день. Кроме того, это просто очень полезно и вкусно. Приготовьте рисовую кашу на молоке в мультиварке по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" — освободите себе утро от хлопот на кухне, ведь ваш завтрак будет готовиться сам, пока собираетесь на работу или учёбу.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления рисовой каши на молоке в мультиварке вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 стакан риса,
⅔ чайной ложки соли,
2 столовые ложки сахара,
2 стакана молока,
2 стакана воды,
сливочное масло по вкусу.
Приготовление
Для приготовления каши несколько раз промойте рис под проточной водой и сложите его в чашу мультиварки.
Добавьте соль и сахар, затем влейте молоко и воду, которые не должны быть холодными.
Закройте мультиварку крышкой и выберете режим "Каша" (он ещё может называться "Молочная каша"), установив на нём время 30 минут.
После приготовления каши добавьте в неё кусочек сливочного масла перед тем, как подать к столу.
Вкусная и сытная рисовая каша на молоке готова!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
РИСОВУЮ КАШУ НА МОЛОКЕ СМОЖЕТ ПРИГОТОВИТЬ ДАЖЕ РЕБЕНОК! НА ЗАВТРАК В МУЛЬТИВАРКЕ, ВСЕ СМЕШАЛ-ГОТОВО!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ