Рисовая каша с молоком: готовится в мультиварке, пока вы собираетесь на работу

Рисовая каша на молоке в мультиварке: сытный и полезный завтрак

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша на завтрак — это заряд энергии на весь день. Кроме того, это просто очень полезно и вкусно. Приготовьте рисовую кашу на молоке в мультиварке по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" — освободите себе утро от хлопот на кухне, ведь ваш завтрак будет готовиться сам, пока собираетесь на работу или учёбу.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления рисовой каши на молоке в мультиварке вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан риса,

⅔ чайной ложки соли,

2 столовые ложки сахара,

2 стакана молока,

2 стакана воды,

сливочное масло по вкусу.

Приготовление

Для приготовления каши несколько раз промойте рис под проточной водой и сложите его в чашу мультиварки. Добавьте соль и сахар, затем влейте молоко и воду, которые не должны быть холодными. Закройте мультиварку крышкой и выберете режим "Каша" (он ещё может называться "Молочная каша"), установив на нём время 30 минут. После приготовления каши добавьте в неё кусочек сливочного масла перед тем, как подать к столу.

Вкусная и сытная рисовая каша на молоке готова!