Рисовая каша будет вкуснее: добавьте в неё этот ингредиент

Приготовьте эту вкусную рисовую кашу. Добавьте в неё яблоки и насладитесь аппетитным завтраком.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В кастрюлю положите молоко, соедините его с солью и сахаром. Доведите до кипения.
2. Очищенные от семян и кожуры яблоки натрите на мелкой тёрке.
3. Промытый в холодной воде рис откиньте на сито.
4. После закипания молока положите в жидкость рис и натёртые яблоки. Всё перемешайте. Варите под крышкой до готовности риса.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
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