Рисовая каша будет вкуснее: добавьте в неё этот ингредиент

Рисовая каша с натёртыми яблоками — вкуснейшее блюдо на завтрак

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эту вкусную рисовую кашу. Добавьте в неё яблоки и насладитесь аппетитным завтраком.

Фото: flickr.com by Consell Comarca Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

140 г риса,

560 мл молока,

2 яблока,

2 столовые ложки сахара,

1 щепотка соли.

Приготовление:

1. В кастрюлю положите молоко, соедините его с солью и сахаром. Доведите до кипения.

2. Очищенные от семян и кожуры яблоки натрите на мелкой тёрке.

3. Промытый в холодной воде рис откиньте на сито.

4. После закипания молока положите в жидкость рис и натёртые яблоки. Всё перемешайте. Варите под крышкой до готовности риса.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".