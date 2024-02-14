Несколько секретов приготовления рыбы, которые сохранят полезные элементы продукта

Как правильно готовить рыбу

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — важный продукт, который следует употреблять несколько раз в неделю. Однако многие сталкиваются со сложностями приготовления и недостатка знаний о том, как готовить её правильно.

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Продукт нужно разморозить и разделать, учитывая особенности каждого вида. Морскую рыбу рекомендуется предварительно вымачивать в молоке или подкисленной воде с лимонным соком, чтобы избавиться от запаха и вредных веществ, которые скапливаются в голове рыбы.

Важно помнить, что рыба не должна лежать в воде перед приготовлением, чтобы сохранить свои питательные свойства и вкус, пишет "Меню недели".

При приготовлении рыбы на сковороде рекомендуется обжаривать её на горячем масле до появления золотистой корочки с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности. Жарить следует небольшие кусочки рыбы или тонкие филе, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Варить рыбу лучше в концентрированном бульоне при температуре 80-90 градусов, чтобы сохранить её форму и вкус. Долгая варка лишит её витаминов и минералов, поэтому следует следить за временем. Использовать отвар можно для соусов и других блюд.