Ароматное какао: приготовьте этот напиток на 14 февраля в необычном розовом цвете

Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых

В холодный зимний вечер нет ничего лучше, чем насладиться горячим и ароматным напитком. А что если мы предложим вам необычное и очень привлекательное розовое какао? Этот напиток от сайта "Лайфхакер.ру" подарит эстетическое наслаждение вместе со своим вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Ингредиенты:

50 г сахара;

600 г шоколадного мороженого;

60 г сливочного масла;

700 мл воды;

несколько капель гелевого красного пищевого красителя (его количество зависит от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить);

1\4 ч. л. миндального экстракта;

для украшения — взбитые сливки и карамельные трости (последние — по желанию).

Приготовление

В большой кастрюле при небольшом огне растопите мороженое, сливочное масло и сахар. Добавьте миндальный экстракт и несколько капель пищевого красителя, чтобы добиться желаемого розового цвета для вашего какао. Постепенно введите воду и тщательно перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Готовое горячее какао разлейте в чашки или бокалы, украсьте взбитыми сливками и добавьте карамельные трости, если желаете.

Приятно удивите себя и своих гостей этим необычным и очень нежным розовым горячим напитком!