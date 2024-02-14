Ароматное какао: приготовьте этот напиток на 14 февраля в необычном розовом цвете

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Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых

Еда

В холодный зимний вечер нет ничего лучше, чем насладиться горячим и ароматным напитком. А что если мы предложим вам необычное и очень привлекательное розовое какао? Этот напиток от сайта "Лайфхакер.ру"  подарит эстетическое наслаждение вместе со своим вкусом и ароматом.

Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Ингредиенты:

  • 50 г сахара;
  • 600 г шоколадного мороженого;
  • 60 г сливочного масла;
  • 700 мл воды;
  • несколько капель гелевого красного пищевого красителя (его количество зависит от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить);
  • 1\4 ч. л. миндального экстракта;
  • для украшения — взбитые сливки и карамельные трости (последние — по желанию).

Приготовление

  1. В большой кастрюле при небольшом огне растопите мороженое, сливочное масло и сахар.
  2. Добавьте миндальный экстракт и несколько капель пищевого красителя, чтобы добиться желаемого розового цвета для вашего какао.
  3. Постепенно введите воду и тщательно перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  4. Готовое горячее какао разлейте в чашки или бокалы, украсьте взбитыми сливками и добавьте карамельные трости, если желаете.

Приятно удивите себя и своих гостей этим необычным и очень нежным розовым горячим напитком!

Рецепт розового какао от баристы Татьяны Кузенковой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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