Ароматное какао: приготовьте этот напиток на 14 февраля в необычном розовом цвете

В холодный зимний вечер нет ничего лучше, чем насладиться горячим и ароматным напитком. А что если мы предложим вам необычное и очень привлекательное розовое какао? Этот напиток от сайта "Лайфхакер.ру" подарит эстетическое наслаждение вместе со своим вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France
Ингредиенты:
50 г сахара;
600 г шоколадного мороженого;
60 г сливочного масла;
700 мл воды;
несколько капель гелевого красного пищевого красителя (его количество зависит от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить);
1\4 ч. л. миндального экстракта;
для украшения — взбитые сливки и карамельные трости (последние — по желанию).
Приготовление
В большой кастрюле при небольшом огне растопите мороженое, сливочное масло и сахар.
Добавьте миндальный экстракт и несколько капель пищевого красителя, чтобы добиться желаемого розового цвета для вашего какао.
Постепенно введите воду и тщательно перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Готовое горячее какао разлейте в чашки или бокалы, украсьте взбитыми сливками и добавьте карамельные трости, если желаете.
Приятно удивите себя и своих гостей этим необычным и очень нежным розовым горячим напитком!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Рецепт розового какао от баристы Татьяны Кузенковой
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ