Кисель из клюквы, сваренный этим способом, удивит необычными нотками вкуса

Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюквенный кисель — это очень вкусный и полезный напиток, которое можно приготовить по своему вкусу.

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Приготовление киселя сводится к добавлению крахмала, чтобы достичь нужной густоты. Однако, стоит учитывать, что при увеличении количества крахмала, кисель может показаться менее сладким, поэтому может потребоваться добавить больше сахара. Важно хорошо развести крахмал в холодной воде и постепенно добавлять его в горячую жидкость, чтобы избежать образования комочков.

Для приготовления клюквенного киселя по рецепту от "Гастроном.ру" на 4 порции необходимо взять:

200 г замороженной клюквы,

5 столовых ложек сахара,

1,5 столовых ложки крахмала,

молотую корицу,

мускатный орех по вкусу,

палочки корицы для подачи.

Приготовление

Сначала необходимо сложить клюкву в кастрюлю, добавить сахар и 100 мл воды, затем довести до кипения. Отдавить ягоды толкушкой и добавить еще 800 мл воды. Приправить кисель мускатным орехом и корицей, затем варить на медленном огне под крышкой в течение 10 минут. После этого процедить через сито в другую кастрюлю и вернуть на огонь. Крахмал нужно размешать в 100 мл холодной воды. Потом тонкой струйкой влить крахмал в кастрюлю с кипящим клюквенным отваром, постоянно перемешивая ложкой или венчиком, и довести до кипения. Снять кисель с огня и можно подавать горячим или охлажденным, украсив палочками корицы.

Такой клюквенный кисель обладает ярким вкусом и ароматом, и отлично подходит для повседневного употребления. Приятного аппетита!