Кисель из клюквы, сваренный этим способом, удивит необычными нотками вкуса

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Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток

1:42
Еда

Клюквенный кисель — это очень вкусный и полезный напиток, которое можно приготовить по своему вкусу.

Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приготовление киселя сводится к добавлению крахмала, чтобы достичь нужной густоты. Однако, стоит учитывать, что при увеличении количества крахмала, кисель может показаться менее сладким, поэтому может потребоваться добавить больше сахара. Важно хорошо развести крахмал в холодной воде и постепенно добавлять его в горячую жидкость, чтобы избежать образования комочков.

Для приготовления клюквенного киселя по рецепту от "Гастроном.ру" на 4 порции необходимо взять:

  • 200 г замороженной клюквы,
  • 5 столовых ложек сахара,
  • 1,5 столовых ложки крахмала,
  • молотую корицу,
  • мускатный орех по вкусу,
  • палочки корицы для подачи.

Приготовление

  1. Сначала необходимо сложить клюкву в кастрюлю, добавить сахар и 100 мл воды, затем довести до кипения. Отдавить ягоды толкушкой и добавить еще 800 мл воды.
  2. Приправить кисель мускатным орехом и корицей, затем варить на медленном огне под крышкой в течение 10 минут. После этого процедить через сито в другую кастрюлю и вернуть на огонь.
  3. Крахмал нужно размешать в 100 мл холодной воды. Потом тонкой струйкой влить крахмал в кастрюлю с кипящим клюквенным отваром, постоянно перемешивая ложкой или венчиком, и довести до кипения.
  4. Снять кисель с огня и можно подавать горячим или охлажденным, украсив палочками корицы.

Такой клюквенный кисель обладает ярким вкусом и ароматом, и отлично подходит для повседневного употребления. Приятного аппетита!

Клюквенный кисель - полезен всем!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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