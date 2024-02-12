Кисель из клюквы, сваренный этим способом, удивит необычными нотками вкуса

Клюквенный кисель — это очень вкусный и полезный напиток, которое можно приготовить по своему вкусу.
Приготовление киселя сводится к добавлению крахмала, чтобы достичь нужной густоты. Однако, стоит учитывать, что при увеличении количества крахмала, кисель может показаться менее сладким, поэтому может потребоваться добавить больше сахара. Важно хорошо развести крахмал в холодной воде и постепенно добавлять его в горячую жидкость, чтобы избежать образования комочков.
Для приготовления клюквенного киселя по рецепту от "Гастроном.ру" на 4 порции необходимо взять:
Приготовление
Такой клюквенный кисель обладает ярким вкусом и ароматом, и отлично подходит для повседневного употребления. Приятного аппетита!
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