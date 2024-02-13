Нежный паштет из этого продукта станет здоровой закуской на каждый день и блюдом для праздничного стола

Этот нежный паштет из куриной печени готовится без муки и манной крупы. Он станет здоровым перекусом, а также подойдёт в качестве закуски на праздничный стол. Рецепт опубликовал сайт povarenok. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В чаше блендере измельчите печень с луком.
2. Добавьте к печени яйцо, сметану, соль, приправы и ещё раз взбейте до однородности.
3. Влейте коньяк, всё перемешайте.
4. Смесь положите в форму для выпечки. Накройте фольгой и выпекайте при 180 градусах около часа.
5. После того, как блюдо остынет, храните в холодильнике.
Паштет нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к завтраку.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.