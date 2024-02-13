Нежный паштет из этого продукта станет здоровой закуской на каждый день и блюдом для праздничного стола

Рецепт нежного паштета из куриной печени: всего 7 ингредиентов

Этот нежный паштет из куриной печени готовится без муки и манной крупы. Он станет здоровым перекусом, а также подойдёт в качестве закуски на праздничный стол. Рецепт опубликовал сайт povarenok. ru.

Фото: flickr.com by Luigi Anzivino is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г куриной печени,

1 луковица,

2 куриных яйца,

3 ст. л. сметаны,

0,5 ч. л. соли,

2 ст. л. коньяка,

приправы (по вкусу).

Приготовление:

1. В чаше блендере измельчите печень с луком.

2. Добавьте к печени яйцо, сметану, соль, приправы и ещё раз взбейте до однородности.

3. Влейте коньяк, всё перемешайте.

4. Смесь положите в форму для выпечки. Накройте фольгой и выпекайте при 180 градусах около часа.

5. После того, как блюдо остынет, храните в холодильнике.

Паштет нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к завтраку.