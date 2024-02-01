Запамятовали о гостях и забыли разморозить мясо: вот как это сделать быстро, используя рис и пакет

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Возможно, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда планировались стейки на ужин, а мясо из морозилки забыли достать заранее.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В таких случаях можно обратиться за помощью к микроволновке. Однако следует помнить, что не следует бездумно включать микроволновку на полную мощность. Важно знать, как правильно разморозить сырой продукт, чтобы сохранить его структуру и качество.

Для этого способа вам понадобится рис, глубокая посуда, чистое полотенце и полиэтиленовый пакет.

Начните с того, что насыпьте рис в небольшую, но глубокую тарелку и поставьте ее разогреваться в микроволновку на 2 минуты при средней мощности.

Пока рис греется, заверните замороженое мясо в полиэтиленовый пакет, а затем в полотенце, и поместите его в глубокую посуду.

Как только рис будет готов, достаньте тарелку из микроволновки и высыпьте его в посуду с завернутым мясом так, чтобы рис покрыл его снизу.

Таким образом, вы создадите компресс из крупы вокруг мяса.

Через примерно полчаса мясо должно разморозиться, и его можно будет приготовить, варить или жарить, сохраняя его структуру и качество.