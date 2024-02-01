Низкая калорийность и укрепление костей: шесть убедительных причин включить семена чиа в рацион

Семена чиа – настоящее сокровище для тех, кто стремится к снижению веса, объединяя в себе невысокую калорийность и богатую питательную ценность. Давайте вместе с HerBeauty.co рассмотрим шесть преимуществ этого продукта для здоровья.
Мало калорий, много питательных веществ. Семена чиа - настоящий дар для тех, кто стремится снизить вес. Они богаты клетчаткой, белком, кальцием и полезными жирами, а также содержат мало калорий.
Две столовые ложки чиа содержат 4 г белка. Это является прекрасной новостью для тех, кто ищет источник белка в растительных продуктах. Семена также способствуют уменьшению аппетита, что способствует похудению.
Значительное содержание омега-3. В семенах чиа содержится омега-3 даже больше, чем в лососе. Это превращает их в идеальный источник здоровых жиров.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования указывают на потенциальное снижение риска сердечных заболеваний благодаря содержанию клетчатки, омега-3 и белка в чиа.
Отлично подходят для здоровья костей. Высокий уровень кальция, белка и магния делает чиа идеальным выбором для поддержания здоровья костей.
Легко использовать. Одно из ключевых преимуществ чиа семян — это их универсальность и простота в использовании. Они не имеют вкуса и легко сочетаются с различными продуктами, обогащая ваш рацион важными питательными веществами.
Включение чиа в ваш рацион – простой и вкусный способ улучшить общее здоровье и поддерживать форму.
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