Низкая калорийность и укрепление костей: шесть убедительных причин включить семена чиа в рацион

Семена чиа: шесть удивительных преимуществ для укрепления здоровья и снижения веса

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Семена чиа – настоящее сокровище для тех, кто стремится к снижению веса, объединяя в себе невысокую калорийность и богатую питательную ценность. Давайте вместе с HerBeauty.co рассмотрим шесть преимуществ этого продукта для здоровья.

Фото: assets.bonappetit. com/photos/57d6ce4f1844fc37461430ba/master/w_1500,h_1000,c_limit/chia-seeds.jpg

Мало калорий, много питательных веществ. Семена чиа - настоящий дар для тех, кто стремится снизить вес. Они богаты клетчаткой, белком, кальцием и полезными жирами, а также содержат мало калорий. Две столовые ложки чиа содержат 4 г белка. Это является прекрасной новостью для тех, кто ищет источник белка в растительных продуктах. Семена также способствуют уменьшению аппетита, что способствует похудению. Значительное содержание омега-3. В семенах чиа содержится омега-3 даже больше, чем в лососе. Это превращает их в идеальный источник здоровых жиров. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования указывают на потенциальное снижение риска сердечных заболеваний благодаря содержанию клетчатки, омега-3 и белка в чиа. Отлично подходят для здоровья костей. Высокий уровень кальция, белка и магния делает чиа идеальным выбором для поддержания здоровья костей. Легко использовать. Одно из ключевых преимуществ чиа семян — это их универсальность и простота в использовании. Они не имеют вкуса и легко сочетаются с различными продуктами, обогащая ваш рацион важными питательными веществами.

Включение чиа в ваш рацион – простой и вкусный способ улучшить общее здоровье и поддерживать форму.