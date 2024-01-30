Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом

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Печень с луком на сковороде: нежная и мягкая, подаётся с любым гарниром

1:47
Еда

Нежная и ароматная печень с луком на сковороде — это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое подходит как для повседневных обедов, так и для особых случаев. За 25 минут можно приготовить блюдо, которое понравится всем членам семьи.

Печень с луком на сковороде: нежная и мягкая, подаётся с любым гарниром
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления печени с луком на сковороде нам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 г печени (говяжьей, свиной или куриной)

— 2 луковицы

— 3 столовых ложки пшеничной муки

— 20 мл растительного масла

— соль (по вкусу)

— перец черный молотый (по вкусу)

Приготовление

Шаг 1. Начнём с подготовки ингредиентов. Промойте печень в холодной воде и обсушите ее с помощью бумажных полотенец. Удалите пленки, если они есть, и нарежьте печень на небольшие кусочки.

Шаг 2. Очистите луковицы и нарежьте их полукольцами.

Шаг 3. Положите печень в миску и посыпьте мукой. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек печени был покрыт мукой.

Шаг 4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. После этого выложите нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности.

Шаг 5. После того, как лук станет мягким, добавьте к нему печень, обваленную в муке. Перемешайте, чтобы печень была равномерно распределена.

Шаг 6. По вкусу добавьте соль и перец черный молотый. Тушите печень с луком на среднем огне примерно 12-15 минут или пока печень не станет мягкой и сочной.

Шаг 7. Готовую печень с луком можно подавать к столу. Она замечательно сочетается с такими гарнирами, как рис, гречка или картофельное пюре.

Источник: сайт "1000.menu.ru"

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЕЧЕНЬ С ЛУКОМ НА СКОВОРОДЕ? Быстрая и легкая печень с луком на сковороде
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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