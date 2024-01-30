Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом

Нежная и ароматная печень с луком на сковороде — это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое подходит как для повседневных обедов, так и для особых случаев. За 25 минут можно приготовить блюдо, которое понравится всем членам семьи.
Для приготовления печени с луком на сковороде нам понадобятся следующие ингредиенты:
— 500 г печени (говяжьей, свиной или куриной)
— 2 луковицы
— 3 столовых ложки пшеничной муки
— 20 мл растительного масла
— соль (по вкусу)
— перец черный молотый (по вкусу)
Приготовление
Шаг 1. Начнём с подготовки ингредиентов. Промойте печень в холодной воде и обсушите ее с помощью бумажных полотенец. Удалите пленки, если они есть, и нарежьте печень на небольшие кусочки.
Шаг 2. Очистите луковицы и нарежьте их полукольцами.
Шаг 3. Положите печень в миску и посыпьте мукой. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек печени был покрыт мукой.
Шаг 4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. После этого выложите нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности.
Шаг 5. После того, как лук станет мягким, добавьте к нему печень, обваленную в муке. Перемешайте, чтобы печень была равномерно распределена.
Шаг 6. По вкусу добавьте соль и перец черный молотый. Тушите печень с луком на среднем огне примерно 12-15 минут или пока печень не станет мягкой и сочной.
Шаг 7. Готовую печень с луком можно подавать к столу. Она замечательно сочетается с такими гарнирами, как рис, гречка или картофельное пюре.
Источник: сайт "1000.menu.ru"
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