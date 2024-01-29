Как съесть полезнейший фейхоа: шеф-повар предложил 4 варианта

В продаже многие замечают фейхоа, однако не все знают, каким образом можно съесть этот фрукт. Шеф-повар Евгений Козубов в своей группе В Контакте рассказал о вариантах его использования:
Свежий фруктовый салат. Накрошите фрукт в форме кубиков и соедините с яблоками, клубникой, грушей, киви. Заправьте соком лимона.
Джем или повидло. Очищенные от кожуры фрукты сварите с добавлением сахара. Можно использовать полученный джем в выпечке, намазывать на хлеб, класть в кашу.
Фейхоа в парне. Нарезанный тонкими ломтиками фрукт запеките в духовки с добавлением мёда и корицы. При подаче сочетайте со сливками или ванильным мороженым.
Коктейль или смузи. Фрукт соедините с соком, другими фруктами, положите к нему лёд и перебейте всё в блендере. Получится освежающий витаминный коктейль.
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