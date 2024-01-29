Как съесть полезнейший фейхоа: шеф-повар предложил 4 варианта

Экспериментируйте с фейхоа: он обладает удивительным вкусом

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

В продаже многие замечают фейхоа, однако не все знают, каким образом можно съесть этот фрукт. Шеф-повар Евгений Козубов в своей группе В Контакте рассказал о вариантах его использования:

Фото: Own work by Bff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Свежий фруктовый салат. Накрошите фрукт в форме кубиков и соедините с яблоками, клубникой, грушей, киви. Заправьте соком лимона.

Джем или повидло. Очищенные от кожуры фрукты сварите с добавлением сахара. Можно использовать полученный джем в выпечке, намазывать на хлеб, класть в кашу.

Фейхоа в парне. Нарезанный тонкими ломтиками фрукт запеките в духовки с добавлением мёда и корицы. При подаче сочетайте со сливками или ванильным мороженым.

Коктейль или смузи. Фрукт соедините с соком, другими фруктами, положите к нему лёд и перебейте всё в блендере. Получится освежающий витаминный коктейль.