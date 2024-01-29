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Как съесть полезнейший фейхоа: шеф-повар предложил 4 варианта

Экспериментируйте с фейхоа: он обладает удивительным вкусом

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Еда

В продаже многие замечают фейхоа, однако не все знают, каким образом можно съесть этот фрукт. Шеф-повар Евгений Козубов в своей группе В Контакте рассказал о вариантах его использования:

Экспериментируйте с фейхоа: он обладает удивительным вкусом
Фото: Own work by Bff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Свежий фруктовый салат. Накрошите фрукт в форме кубиков и соедините с яблоками, клубникой, грушей, киви. Заправьте соком лимона.  

Джем или повидло. Очищенные от кожуры фрукты сварите с добавлением сахара. Можно использовать полученный джем в выпечке, намазывать на хлеб, класть в кашу.

Фейхоа в парне. Нарезанный тонкими ломтиками фрукт запеките в духовки с добавлением мёда и корицы. При подаче сочетайте со сливками или ванильным мороженым.

Коктейль или смузи. Фрукт соедините с соком, другими фруктами, положите к нему лёд и перебейте всё в блендере. Получится освежающий витаминный коктейль.

Как кушать фейхоа? Что такое фейхоа?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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