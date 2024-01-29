Вы по-другому взглянете на пасту: этот необычный ингредиент превратит её в красивое и вкуснейшее блюдо

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Яркая паста со свёклой заставит по-другому посмотреть на макароны

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Еда

Розовая паста - необычное яркое блюдо, который удивит внешним видом и необычным вкусом. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".

Ингредиенты:

  • 300 г свёклы,
  • 200 г сыра "Фета",
  • 200 г пасты,
  • 2 репчатых лука, 
  • 5 зубчиков чеснока,
  • соль по вкусу.  

Приготовление:

1. Накрошите лук и обжарьте его, пока он не станет золотистым.

2. Отварите макароны с добавлением соли. 

3. В чашу блендера сложите сыр, жаренный лук, отваренную свёклу. Всё перебейте. 

4. Смешайте свекольную смесь с пастой. 

5. Выложите на тарелку, а сверху украсьте блюдо крошками сыра "Фета".  

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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