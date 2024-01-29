Вы по-другому взглянете на пасту: этот необычный ингредиент превратит её в красивое и вкуснейшее блюдо

Яркая паста со свёклой заставит по-другому посмотреть на макароны

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Розовая паста - необычное яркое блюдо, который удивит внешним видом и необычным вкусом. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".

Ингредиенты:

300 г свёклы,

200 г сыра "Фета",

200 г пасты,

2 репчатых лука,

5 зубчиков чеснока,

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Накрошите лук и обжарьте его, пока он не станет золотистым.

2. Отварите макароны с добавлением соли.

3. В чашу блендера сложите сыр, жаренный лук, отваренную свёклу. Всё перебейте.

4. Смешайте свекольную смесь с пастой.

5. Выложите на тарелку, а сверху украсьте блюдо крошками сыра "Фета".