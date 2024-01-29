Вы по-другому взглянете на пасту: этот необычный ингредиент превратит её в красивое и вкуснейшее блюдо

Розовая паста - необычное яркое блюдо, который удивит внешним видом и необычным вкусом. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Накрошите лук и обжарьте его, пока он не станет золотистым.
2. Отварите макароны с добавлением соли.
3. В чашу блендера сложите сыр, жаренный лук, отваренную свёклу. Всё перебейте.
4. Смешайте свекольную смесь с пастой.
5. Выложите на тарелку, а сверху украсьте блюдо крошками сыра "Фета".
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