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"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт

Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки

1:16
Еда

Творожная запеканка — это не просто блюдо, а настоящее лакомство! Приготовьте творожную запеканку совсем без муки по рекомендации YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", результат вас просто восхитит!

Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 4 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 130 г сметаны;
  • щепотка соли;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 20 г манной крупы;
  • 30 г мака;
  • 100-150 г цукатов.

Приготовление

1. В миску положите 500 г творога, добавьте сахар, размягчённое сливочное масло, сметану, 4 яйца, манку, ванильный сахар и щепотку соли. Все составляющие как следует пробейте блендером, пока масса не станет однородной.

2. Отложите часть творожной массы в отдельную мисочку, добавьте в неё сухой мак и перемешайте. В остальную массу добавьте цукаты.

3. В форму для запекания сначала выложите творожную массу с маком, затем, вторым слоем, выложите массу с цукатами. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 40-45 минут.

Готовую запеканку можно посыпать кокосовой стружкой.

 

Запеканка из ТВОРОГА "Пальчики оближешь"!Творожное Лакомство к Чаю
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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