"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт

Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка — это не просто блюдо, а настоящее лакомство! Приготовьте творожную запеканку совсем без муки по рекомендации YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", результат вас просто восхитит!

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г творога;

4 яйца;

100 г сливочного масла;

130 г сметаны;

щепотка соли;

1 пакетик ванильного сахара;

20 г манной крупы;

30 г мака;

100-150 г цукатов.

Приготовление

1. В миску положите 500 г творога, добавьте сахар, размягчённое сливочное масло, сметану, 4 яйца, манку, ванильный сахар и щепотку соли. Все составляющие как следует пробейте блендером, пока масса не станет однородной.

2. Отложите часть творожной массы в отдельную мисочку, добавьте в неё сухой мак и перемешайте. В остальную массу добавьте цукаты.

3. В форму для запекания сначала выложите творожную массу с маком, затем, вторым слоем, выложите массу с цукатами. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 40-45 минут.

Готовую запеканку можно посыпать кокосовой стружкой.