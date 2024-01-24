"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт

Творожная запеканка — это не просто блюдо, а настоящее лакомство! Приготовьте творожную запеканку совсем без муки по рекомендации YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты", результат вас просто восхитит!
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску положите 500 г творога, добавьте сахар, размягчённое сливочное масло, сметану, 4 яйца, манку, ванильный сахар и щепотку соли. Все составляющие как следует пробейте блендером, пока масса не станет однородной.
2. Отложите часть творожной массы в отдельную мисочку, добавьте в неё сухой мак и перемешайте. В остальную массу добавьте цукаты.
3. В форму для запекания сначала выложите творожную массу с маком, затем, вторым слоем, выложите массу с цукатами. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 40-45 минут.
Готовую запеканку можно посыпать кокосовой стружкой.
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