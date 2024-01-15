Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты

Идеальный борщ обязательно должен иметь насыщенный алый цвет, поскольку именно этот оттенок считается признаком традиционности этого супа. Хозяйки готовы приложить любые усилия, чтобы предложить на столе настоящий борщ с выраженным красным оттенком, демонстрируя тем самым свое кулинарное мастерство.
Чаще всего желаемый цвет достигается путем обжаривания свеклы с добавлением кислого продукта, такого как лимоны или столовый уксус. Однако хотя борщ должен обладать характерной кислинкой, избыток уксуса или лимонного сока может сделать его слишком кислым.
Существует более простой способ достижения нужного оттенка. Вот как можно поступить:
Этот метод позволит достичь желаемого цвета супа без избытка кислоты.
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