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Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты

1:21
Еда

Идеальный борщ обязательно должен иметь насыщенный алый цвет, поскольку именно этот оттенок считается признаком традиционности этого супа. Хозяйки готовы приложить любые усилия, чтобы предложить на столе настоящий борщ с выраженным красным оттенком, демонстрируя тем самым свое кулинарное мастерство.

Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты
Фото: commons.wikimedia. org by Peter Isotalo is licensed under GNU Free Documentation License

Чаще всего желаемый цвет достигается путем обжаривания свеклы с добавлением кислого продукта, такого как лимоны или столовый уксус. Однако хотя борщ должен обладать характерной кислинкой, избыток уксуса или лимонного сока может сделать его слишком кислым.

Существует более простой способ достижения нужного оттенка. Вот как можно поступить:

  • Начните с выбора правильной свеклы, не имеющей видимых повреждений, и избегайте выбора корнеплодов, которые явно слишком долго лежали.
  • Выберите средние по размеру корнеплоды, так как слишком крупные не являются лучшим выбором.
    Отправьте свеклу вариться в кожуре в отдельной кастрюле без добавления соли и сахара.
  • После варки дайте корнеплоду остыть, затем очистите его и нарежьте соломкой.
  • Добавляйте свеклу практически на финальной стадии приготовления борща, когда остальные овощи уже отварены.

Этот метод позволит достичь желаемого цвета супа без избытка кислоты.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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