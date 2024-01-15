Этот обалденный куриный шашлык получится дома не хуже, чем на углях: получается сочным и аппетитным

Куриный шашлык в духовке разнообразит ваше меню. Он получается сочным и очень аппетитным. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".
Вам понадобятся 2 филе куриной грудки, две столовые ложки растительного масла, два зубчика чеснока, одна столовая ложка сахара, 1 столовая лодка кориандра (сухого или свежего), 1 ст. ложка соевого соуса, перец чили и соль по вкусу.
Приготовление:
1. Шпажки замочите в воде на полчаса. Нарежьте филе в форме длинных полосок. Нанизывайте их, создавая гармошку.
2. Опустите филе в маринад. Его приготовьте следующим образом: смешайте мало, сахар, кориандр, соевый соус, выдавленный чеснок, соль, перец. Покройте шпажки плёнкой и отправьте в холодильник на пару часов.
3. Разогреваем духовку до 200 градусов. Укладываем шашлык в удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут.
Шашлык должен приобрести красивый золотистый цвет. Не забываем один раз перевернуть шпажки.
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