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Этот обалденный куриный шашлык получится дома не хуже, чем на углях: получается сочным и аппетитным

Куриный шашлык в духовке получается не хуже, чем на углях

1:09
Еда

Куриный шашлык в духовке разнообразит ваше меню. Он получается сочным и очень аппетитным. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Любимые рецепты".

Куриный шашлык в духовке получается не хуже, чем на углях
Фото: https://www.flickr.com/photos/pusdienot/4918883513/ by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Вам понадобятся 2 филе куриной грудки, две столовые ложки растительного масла, два зубчика чеснока, одна столовая ложка сахара, 1 столовая лодка кориандра (сухого или свежего), 1 ст. ложка соевого соуса, перец чили и соль по вкусу.  

Приготовление:

1. Шпажки замочите в воде на полчаса. Нарежьте филе в форме длинных полосок. Нанизывайте их, создавая гармошку.

2. Опустите филе в маринад. Его приготовьте следующим образом: смешайте мало, сахар, кориандр, соевый соус, выдавленный чеснок, соль, перец. Покройте шпажки плёнкой и отправьте в холодильник на пару часов.

3. Разогреваем духовку до 200 градусов. Укладываем шашлык в удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут.

Шашлык должен приобрести красивый золотистый цвет. Не забываем один раз перевернуть шпажки.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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