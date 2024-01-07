Борщ станет вкуснее с этими двумя ингредиентами

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Множество людей отмечает, что классический борщ является одним из самых интересных и вкусных блюд, которые им довелось попробовать. Есть хитрости, которые сделают это блюдо ещё более вкусным.

Фото: https://www.flickr.com/photos/196241730@N08/52250190613/ by Игорь Хмиловский is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Всего лишь один компонент может значительно улучшить борщ. Например, если вы используете томатную пасту, то добавьте ещё чайную ложку сахара. Он смягчит кислоту. Добавив его во время обжарки, вкус станет богаче. Кроме того, сахар помогает сделать цвет борща более ярким, передают "Белновости".

Сливочное масло, добавленное в борщ, просто идеально дополнит вкус супа. Этот компонент стоит добавлять примерно за пять минут до окончания варки.