Множество людей отмечает, что классический борщ является одним из самых интересных и вкусных блюд, которые им довелось попробовать. Есть хитрости, которые сделают это блюдо ещё более вкусным.
Всего лишь один компонент может значительно улучшить борщ. Например, если вы используете томатную пасту, то добавьте ещё чайную ложку сахара. Он смягчит кислоту. Добавив его во время обжарки, вкус станет богаче. Кроме того, сахар помогает сделать цвет борща более ярким, передают "Белновости".
Сливочное масло, добавленное в борщ, просто идеально дополнит вкус супа. Этот компонент стоит добавлять примерно за пять минут до окончания варки.
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