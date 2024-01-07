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Пельмени надо не только замачивать перед варкой, но и чуть позже подсушивать

1:20
Еда

В Китае, который является родиной пельменей, есть поговорка: «Пельмени съесть легко, а сварить пельмени – сложно».

Пельмени надо не только замачивать перед варкой, но и чуть позже подсушивать
Фото: flickr. com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хотя с варкой готовых пельменей из магазина справится практически любой, существует несколько «китайских» хитростей при варке, которые полезно знать и нашим хозяйкам.

Вот несколько секретов, как сварить вкусные пельмени:

  • Предварительное замачивание: Перед варкой замочите пельмени на 3 минуты в теплой воде. Это не только предотвратит их разваливание, но и улучшит вкус готового блюда.
  • Поддерживайте комнатную температуру: Замачивая пельмени, вы приводите их к комнатной температуре, и при варке они не будут лопаться в кипятке.
  • Добавление холодной воды: При закипании воды в кастрюле добавляйте по стакану холодной воды. Это решит проблему, когда тесто готово раньше фарша, обеспечивая равномерное приготовление.
  • Подсушивание перед подачей: Перед подачей пельмени подсушите на дуршлаге. Это позволит им лучше впитать соус, и такие пельмени со сметаной будут настоящим удовольствием, так как они не будут слишком влажными.

Следуя этим советам, вы получите идеальные, целые и вкусные пельмени, которые прекрасно будут смотреться на вашем столе.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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