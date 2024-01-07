Пельмени надо не только замачивать перед варкой, но и чуть позже подсушивать

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

В Китае, который является родиной пельменей, есть поговорка: «Пельмени съесть легко, а сварить пельмени – сложно».

Фото: flickr. com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хотя с варкой готовых пельменей из магазина справится практически любой, существует несколько «китайских» хитростей при варке, которые полезно знать и нашим хозяйкам.

Вот несколько секретов, как сварить вкусные пельмени:

Предварительное замачивание: Перед варкой замочите пельмени на 3 минуты в теплой воде. Это не только предотвратит их разваливание, но и улучшит вкус готового блюда.

Перед варкой замочите пельмени на 3 минуты в теплой воде. Это не только предотвратит их разваливание, но и улучшит вкус готового блюда. Поддерживайте комнатную температуру: Замачивая пельмени, вы приводите их к комнатной температуре, и при варке они не будут лопаться в кипятке.

Замачивая пельмени, вы приводите их к комнатной температуре, и при варке они не будут лопаться в кипятке. Добавление холодной воды: При закипании воды в кастрюле добавляйте по стакану холодной воды. Это решит проблему, когда тесто готово раньше фарша, обеспечивая равномерное приготовление.

При закипании воды в кастрюле добавляйте по стакану холодной воды. Это решит проблему, когда тесто готово раньше фарша, обеспечивая равномерное приготовление. Подсушивание перед подачей: Перед подачей пельмени подсушите на дуршлаге. Это позволит им лучше впитать соус, и такие пельмени со сметаной будут настоящим удовольствием, так как они не будут слишком влажными.

Следуя этим советам, вы получите идеальные, целые и вкусные пельмени, которые прекрасно будут смотреться на вашем столе.