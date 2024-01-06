Этот лёгкий и бюджетный картофельный пирог можно готовить хоть каждый день, ведь делается он быстро, а продукты для него нужны самые простые.
Попробуйте приготовить на ужин этот потрясающий пирог по рекомендации дзен-канала "Лёгкий рецепт" — семья точно останется довольна!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Положите нарезанный картофель обжариваться на сковороде на растительном масле.
2. Мелко нарежьте луковицу, добавьте её на сковороду к картофелю, помешайте.
3. Нарежьте куриную грудку кубиками или небольшими кусочками, положите на сковороду к картофелю и луку, жарьте минут 10. помешивая. Добавьте соль, перец и орегано.
4. Кубиками нарежьте варёную колбасу, добавьте её жариться к картофелю. Добавьте сливки, жарьте всё вместе ещё две минуты.
5. Разверните пласт размороженного слоёного теста, уложите в форму для запекания, несколько раз наколите вилкой. Сверху уложите картофельную начинку.
6. Сыр натрите на тёрке, посыпьте пирог сверху.
7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.
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