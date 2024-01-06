Простой картофельный пирог на каждый день: невероятно вкусный ужин для всей семьи

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий и бюджетный картофельный пирог можно готовить хоть каждый день, ведь делается он быстро, а продукты для него нужны самые простые.

Фото: openverse.org by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0.

Попробуйте приготовить на ужин этот потрясающий пирог по рекомендации дзен-канала "Лёгкий рецепт" — семья точно останется довольна!

Ингредиенты:

3 картофелины;

1 луковица;

2 куриные грудки;

растительное масло;

150 г варёной колбасы;

250 мл сливок (20% жирности);

600 г готового слоёного теста (1 упаковка);

100 г сыра;

2 ч. л. соли;

перец, орегано

Приготовление

1. Картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Положите нарезанный картофель обжариваться на сковороде на растительном масле.

2. Мелко нарежьте луковицу, добавьте её на сковороду к картофелю, помешайте.

3. Нарежьте куриную грудку кубиками или небольшими кусочками, положите на сковороду к картофелю и луку, жарьте минут 10. помешивая. Добавьте соль, перец и орегано.

4. Кубиками нарежьте варёную колбасу, добавьте её жариться к картофелю. Добавьте сливки, жарьте всё вместе ещё две минуты.

5. Разверните пласт размороженного слоёного теста, уложите в форму для запекания, несколько раз наколите вилкой. Сверху уложите картофельную начинку.

6. Сыр натрите на тёрке, посыпьте пирог сверху.

7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.