Лаваш многие хозяйки используют для приготовления слоёных пирогов, домашней шаурмы и рулетов. Однако мы уверены, что сочетания лаваша с картофелем и грибами вам пробовать ещё не доводилось!
Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты" рекомендует приготовить аппетитные рулетики из лаваша с картофелем и жареными грибами на ужин или для посиделок с близкими.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Картофель почистите и отварите.
2. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле вместе с луком. Не забудьте посолить!
3. Сваренный картофель истолочь, как на пюре, добавить в него обжаренные грибы с луком и измельчённый чеснок. Посолите, поперчите.
4. Лаваш разрежьте ножницами на две части. Одну смажьте картофельной начинкой, сверху положите вторую часть лаваша и тоже нанесите сверху слой картофельного пюре с грибами. Скатайте в рулет, нарежьте на толстые ломтики, и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.
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