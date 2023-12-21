Необычное сочетание: побалуйте домашних необыкновенно вкусной закуской из лаваша и картошки

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш многие хозяйки используют для приготовления слоёных пирогов, домашней шаурмы и рулетов. Однако мы уверены, что сочетания лаваша с картофелем и грибами вам пробовать ещё не доводилось!

Фото: wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты" рекомендует приготовить аппетитные рулетики из лаваша с картофелем и жареными грибами на ужин или для посиделок с близкими.

Ингредиенты:

тонкий лаваш:

сливочное масло;

начинка: шампиньоны, лук репчатый, 500 граммов картофеля, два зубчика чеснока, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Картофель почистите и отварите.

2. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле вместе с луком. Не забудьте посолить!

3. Сваренный картофель истолочь, как на пюре, добавить в него обжаренные грибы с луком и измельчённый чеснок. Посолите, поперчите.

4. Лаваш разрежьте ножницами на две части. Одну смажьте картофельной начинкой, сверху положите вторую часть лаваша и тоже нанесите сверху слой картофельного пюре с грибами. Скатайте в рулет, нарежьте на толстые ломтики, и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.