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Необычное сочетание: побалуйте домашних необыкновенно вкусной закуской из лаваша и картошки

1:23
Еда

Лаваш многие хозяйки используют для приготовления слоёных пирогов, домашней шаурмы и рулетов. Однако мы уверены, что сочетания лаваша с картофелем и грибами вам пробовать ещё не доводилось!

Необычное сочетание: побалуйте домашних необыкновенно вкусной закуской из лаваша и картошки
Фото: wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты" рекомендует приготовить аппетитные рулетики из лаваша с картофелем и жареными грибами на ужин или для посиделок с близкими.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш:
  • сливочное масло;
  • начинка: шампиньоны, лук репчатый, 500 граммов картофеля, два зубчика чеснока, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

1. Картофель почистите и отварите.

2. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле вместе с луком. Не забудьте посолить!

3. Сваренный картофель истолочь, как на пюре, добавить в него обжаренные грибы с луком и измельчённый чеснок. Посолите, поперчите.

4. Лаваш разрежьте ножницами на две части. Одну смажьте картофельной начинкой, сверху положите вторую часть лаваша и тоже нанесите сверху слой картофельного пюре с грибами. Скатайте в рулет, нарежьте на толстые ломтики, и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.

ЛАВАШ и КАРТОШКА - это Необыкновенная вкуснятина из простых продуктов!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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