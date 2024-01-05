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Бюджетно и необыкновенно вкусно: лепёшки "Чуду" из творога с зеленью

1:44
Еда

Лепёшки "Чуду" на очень простом тесте из муки и воды готовятся из самых доступных продуктов. Начинку для них можно варьировать по желанию, однако вариация с творогом и зеленью по рецепту дзен-блогера Цветковой Натальи наверняка понравится всей вашей семье!

Бюджетно и необыкновенно вкусно: лепёшки "Чуду" из творога с зеленью
Фото: openverse.org by theimpulsivebuy is licensed under CC BY-SA 2.0

Вам понадобится для теста:

  • 300-400 г муки;
  • 200 мл воды;
  • 0.5 ч. л. соли.

Для начинки:

  • 1 пачка творога (250 г);
  • 2 яйца;
  • пучок укропа;
  • пучок зелёного лука;
  • по желанию — соль, перец.

Приготовление

1. Приготовьте тесто. Для этого в муку добавьте щепотку соли и, влив воду, замесите тесто. Оно должно получиться не таким плотным, как на пельмени, а мягким и податливым. К рукам тесто липнуть не должно. Готовое тесто прикройте и оставьте в миске на полчаса в тепле.

2. Сделайте начинку: в творог добавьте мелко нарубленную зелень, посолите, поперчите, хорошо перемешайте.

3. Тесто раскатайте в жгут, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в очень тонкую круглую лепёшку, такую, чтобы поместилась на вашу сковороду.

4. На одну половину раскатанной лепёшки положите начинку, прикройте второй половиной. Залепите края лепёшки (можно пройтись по ним вилкой, придавливая).

5. Обжаривайте лепёшки с начинкой на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Снятую со сковороды лепёшку хорошо смажьте сливочным маслом, пока она не успела остыть.

Лепешки с Творогом и зеленью. Вкуснотища)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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