Рецепт вкуснейшего мясного пирога по традиционному британскому рецепту

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные пироги — неотъемлемая часть меню любого британского рождественского ужина. Представляем вашему вниманию рецепт классического британского мясного пирога.

Фото: http://flaper.org by Unknown author

Начиняют мясные пироги фаршем (смесью сухофруктов и орехов), салом и большим количеством сливочного масла, а сверху поливают густыми сливками. Пирогами с фаршем наслаждались со времён Средневековья, но они стали ассоциироваться с Рождеством только в викторианские времена.

Сегодня доступны две основные разновидности пирогов с фаршем: песочный, в основе которого слоеное тесто; и открытый, в котором вместо него используется подслащенная фруктовая начинка. Пироги с фаршем можно приобрести готовыми или испечь всего за несколько простых шагов — все, что вам нужно, это немного слоеного теста, мясной фарш и сахарная пудра.

Чтобы приготовить пирожки с фаршем, вам нужно раскатать тесто, вырезать кружочки и наполнить их фаршем. Затем загните края кружочка поверх начинки, смажьте края яичным желтком и скрепите края вилкой. Выпекайте пироги в течение 10-12 минут.