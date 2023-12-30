Рулет с селёдкой и свеклой — это всеми нами любимая "Селёдочка под шубой", но в оригинальной подаче.
Ингредиенты:
Приготовление: свёклу, морковь и картошку запекаем в духовке (так намного вкуснее).
Собираем салат по традиционному рецепту (показано на видео), но при этом, используя плёнку, сворачиваем в рулет и отправляем в холодильник на два часа.
Всем приятного аппетита!
Автор recepti_jiverzat.
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