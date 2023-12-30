Рулет с селёдкой и свеклой: любимая "Под шубой" в оригинальной подаче

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулет с селёдкой и свеклой — это всеми нами любимая "Селёдочка под шубой", но в оригинальной подаче.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ингредиенты:

лук — 1 штука,

свекла — 1 штука,

морковь — 1 штука,

картофель — 1 штука,

сельдь — 1 штука,

майонез и соль — по вкусу.

Приготовление: свёклу, морковь и картошку запекаем в духовке (так намного вкуснее).

Собираем салат по традиционному рецепту (показано на видео), но при этом, используя плёнку, сворачиваем в рулет и отправляем в холодильник на два часа.

Всем приятного аппетита!

Автор recepti_jiverzat.