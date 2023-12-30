Рыба в апельсиновом маринаде обязательно будет изюминкой вашего новогоднего стола.
Ингредиенты:
Приготовление. Снимаем цедру с половины апельсина. Выдавливаем сок с этой же половины, туда же эту цедру, соль, соевый соус сушёный чили, свежемолотый чёрный перец, и всё хорошо смешать.
Из фольги или пергамента сделать лодочку для рыбы, положить в неё рыбу, полить маринадом и оставить мариноваться на полчаса.
Запекаем при температуры 200 градусов 10-25 минут. Время зависит от размера вашей рыбки. Приятного аппетита!
Автор _tak_vkusno
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