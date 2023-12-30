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Красная рыба в апельсиновом маринаде станет изюминкой вашего застолья

0:54
Еда

Рыба в апельсиновом маринаде обязательно будет изюминкой вашего новогоднего стола.

Красная рыба в апельсиновом маринаде станет изюминкой вашего застолья
Фото: Salmon Sashimi by NuCastiel from Bangkok, Thailand

Ингредиенты:

  • красная рыба — 500 грамм
  • цедра половины апельсина
  • сок половины апельсина
  • соевый соус — 2 столовая ложка
  • перец чили — полчайной ложки
  • соль — по вкусу.

Приготовление. Снимаем цедру с половины апельсина. Выдавливаем сок с этой же половины, туда же эту цедру, соль, соевый соус сушёный чили, свежемолотый чёрный перец, и всё хорошо смешать.

Из фольги или пергамента сделать лодочку для рыбы, положить в неё рыбу, полить маринадом и оставить мариноваться на полчаса.

Запекаем при температуры 200 градусов 10-25 минут. Время зависит от размера вашей рыбки. Приятного аппетита!

Автор _tak_vkusno

Рыба в апельсиновом маринаде станет изюминкой вашего застолья
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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