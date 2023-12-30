Красная рыба в апельсиновом маринаде станет изюминкой вашего застолья

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба в апельсиновом маринаде обязательно будет изюминкой вашего новогоднего стола.

Фото: Salmon Sashimi by NuCastiel from Bangkok, Thailand

Ингредиенты:

красная рыба — 500 грамм

цедра половины апельсина

сок половины апельсина

соевый соус — 2 столовая ложка

перец чили — полчайной ложки

соль — по вкусу.

Приготовление. Снимаем цедру с половины апельсина. Выдавливаем сок с этой же половины, туда же эту цедру, соль, соевый соус сушёный чили, свежемолотый чёрный перец, и всё хорошо смешать.

Из фольги или пергамента сделать лодочку для рыбы, положить в неё рыбу, полить маринадом и оставить мариноваться на полчаса.

Запекаем при температуры 200 градусов 10-25 минут. Время зависит от размера вашей рыбки. Приятного аппетита!

Автор _tak_vkusno