Салат с печенью трески — это сытный и яркий салат будет хорош для праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление. Печень разминаем вилкой. Все остальные ингредиенты трём на тёрке. Первый слой картофель, затем его солим и смазываем майонезом.
Выкладываем второй слой — печень трески и присыпаем плавленым сырком. Опять смазываем слоем майонеза.
Далее слой кисло-сладкого яблока и опять майонез. Затем идут яйца, их тоже надо присолить и "замазать" майонезом.
Далее идёт слой морковки и на неё делаем сеточку из майонеза. И под конец присыпаем рубленным орешком.
Наш новогодний салат получился сочным, нежным, праздничным и его буквально сметут со стола в первые 10 минут вашего новогоднего застолья. С наступающим!
Автор vkusnye. zakatki
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