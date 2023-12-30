Салат с печенью трески: сытный и необыкновенно яркий салат для праздничного стола

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Салат с печенью трески — это сытный и яркий салат будет хорош для праздничного стола.

Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

картофель — 3 штука

яблоко — 1 штука

печень трески — 1 упаковка

плавленный сыр — 2 штуки

яйцо — 3 штуки

морковь — 1 штука

грецкий орех — по вкусу

майонез — по вкусу.

Приготовление. Печень разминаем вилкой. Все остальные ингредиенты трём на тёрке. Первый слой картофель, затем его солим и смазываем майонезом.

Выкладываем второй слой — печень трески и присыпаем плавленым сырком. Опять смазываем слоем майонеза.

Далее слой кисло-сладкого яблока и опять майонез. Затем идут яйца, их тоже надо присолить и "замазать" майонезом.

Далее идёт слой морковки и на неё делаем сеточку из майонеза. И под конец присыпаем рубленным орешком.

Наш новогодний салат получился сочным, нежным, праздничным и его буквально сметут со стола в первые 10 минут вашего новогоднего застолья. С наступающим!

Автор vkusnye. zakatki