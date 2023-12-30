Вкусные оладьи на кефире готовятся очень быстро: улетят вмиг

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи являются отличным вариантом завтрака. Их можно подавать с мёдом, сметаной, сгущённым молоком, вареньем. Пышные оладьи приготовить не так сложно. Рецептом поделился клуб "Женские секреты".

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Ингредиенты:

Кефир — 180 мл.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1/2 ч.л.

Сахар — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сода — 1/2 ч.л.

Мука — 350 г.

Приготовление

1. Взять миску, влить в неё кефир, разбить в него яйцо, добавить соль и сахар, растительное масло, смешать ингредиенты. Положить соду. Она вступит в реакцию с кефиром.

2. Всыпать муку и замесить тесто. Оставить его на 20 минут в тёплом месте под плёнкой.

3. Раскатать тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Свернуть его в форме рулета, нарезать на шайбы толщиной 1 см.

4. В сковороде обжарить оладьи на растительном масле с обеих сторон, пока они не станут золотистыми.