Оладьи являются отличным вариантом завтрака. Их можно подавать с мёдом, сметаной, сгущённым молоком, вареньем. Пышные оладьи приготовить не так сложно. Рецептом поделился клуб "Женские секреты".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Взять миску, влить в неё кефир, разбить в него яйцо, добавить соль и сахар, растительное масло, смешать ингредиенты. Положить соду. Она вступит в реакцию с кефиром.
2. Всыпать муку и замесить тесто. Оставить его на 20 минут в тёплом месте под плёнкой.
3. Раскатать тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Свернуть его в форме рулета, нарезать на шайбы толщиной 1 см.
4. В сковороде обжарить оладьи на растительном масле с обеих сторон, пока они не станут золотистыми.
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