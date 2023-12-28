Просто тает во рту: лёгкий торт без выпечки со сгущёнкой и мандаринами

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кому хочется возиться с выпечкой 31 декабря. Однако что-нибудь сладенькое к новогоднему столу подать очень хочется. Предлагаем упростить себе жизнь, и порадовать своих близких нежным тортиком, который просто тает во рту.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Выпекать этот десерт не требуется, и времени на его приготовление требуется совсем немного, единственное — понадобится пара часов для застывания в холодильнике. При этом благодаря сочетанию белого суфле с мандаринами этот тортик от дзен-канала "Любимые рецепты" выглядит очень по-новогоднему!

Ингредиенты:

200 мл молока;

13 г агар-агара (можно желатина);

4-5 мандаринов;

1 банка сгущёнки;

500 г йогурта.

Приготовление

1. Мандарины очистите от кожуры, часть нарежьте поперёк колечками, а часть разделите на дольки.

2. Форму застелите пищевой плёнкой, выложите её дно и бока дольками и колечками мандаринов.

3. В кастрюльке смешайте агар-агар и молоко, доведите до кипения, помешивая. Влейте 500 мл йогурта и сгущёнку, постоянно помешивая.

4. Получившейся смесью залейте мандарины в форме. В середину уложите дольки мандаринов, залейте оставшейся смесью. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

5. Переверните застывший десерт на тарелку, нарежьте на куски.