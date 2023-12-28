Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита рассказала, чем займётся вместо отменённых выступлений: давно не убирала квартиру
Ямочки на щеках: почему появляются и можно ли их сделать
5 трогательных и весёлых фильмов в новогодней тематике
Дворцовый мост Петербурга признали самым живописным в России
Чем можно приукрасить свою квартиру на Новый Год
ФСБ изъяла у жителей Хакасии множество оружия, гранат и боеприпасов
С 1 января на 40-60% подорожает вход в дворцы-музеи Стамбула
3 превосходных фильма об успешных побегах из тюрьмы
Соцнайм: как снять жилье у государства и кто может воспользоваться этим способом

Просто тает во рту: лёгкий торт без выпечки со сгущёнкой и мандаринами

1:34
Еда

Мало кому хочется возиться с выпечкой 31 декабря. Однако что-нибудь сладенькое к новогоднему столу подать очень хочется. Предлагаем упростить себе жизнь, и порадовать своих близких нежным тортиком, который просто тает во рту.

Просто тает во рту: лёгкий торт без выпечки со сгущёнкой и мандаринами
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Выпекать этот десерт не требуется, и времени на его приготовление требуется совсем немного, единственное — понадобится пара часов для застывания в холодильнике. При этом благодаря сочетанию белого суфле с мандаринами этот тортик от дзен-канала "Любимые рецепты" выглядит очень по-новогоднему!

Ингредиенты:

  • 200 мл молока;
  • 13 г агар-агара (можно желатина);
  • 4-5 мандаринов;
  • 1 банка сгущёнки;
  • 500 г йогурта.

Приготовление

1. Мандарины очистите от кожуры, часть нарежьте поперёк колечками, а часть разделите на дольки.

2. Форму застелите пищевой плёнкой, выложите её дно и бока дольками и колечками мандаринов.

3. В кастрюльке смешайте агар-агар и молоко, доведите до кипения, помешивая. Влейте 500 мл йогурта и сгущёнку, постоянно помешивая.

4. Получившейся смесью залейте мандарины в форме. В середину уложите дольки мандаринов, залейте оставшейся смесью. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

5. Переверните застывший десерт на тарелку, нарежьте на куски.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Последние материалы
Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань
5 очаровательных фильмов для настоящих романтиков
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой
9 признаков того, что надо срочно к ветеринару
Травматолог-ортопед дал рекомендации по восстановлению после травм
Sky News: Взятие Марьинки — значимая победа для ВС РФ
Отличная закуска на новогодний стол с крабовыми палочками: за копейки, а так вкусно
Человечество победило один из вирусов гриппа B
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников