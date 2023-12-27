Вкус этого орехового пирога окунёт в детство

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пироги с фруктовыми начинками, особенно сладкими, пользовались широкой популярностью среди детей в различных странах. Зачастую они становились альтернативой более сложным десертам.

Фото: Own work by Roundhere44 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Даже спустя много лет, пироги с разнообразными сладкими начинками остаются любимцами многих. Возможно, это связано с ностальгией по прошлому, к примеру, по деревенской выпечке бабушки. Клуб "Женские секреты" поделился старым рецептом сладкого пирога для чая.

Ингредиенты:

Тёплое молоко — 300 мл.

Сахар — 100 г.

Яйцо — 1 шт.

Дрожжи — 1 ч. л.

Сливочное масло — 150 г.

Мука — 500 г.

Грецкие орехи — 300 г.

Сгущённое молоко — 150 г.

Приготовление:

1. Молоко слегка подогреть, добавить в него сахар, разбить яйцо и аккуратно перемешать, пока сахар полностью не растворится. Добавить дрожжи.

2. Растопить масло, добавить его в молоко. Хорошенько размешать.

3. Положить муку в молоко и замесить густое тесто.

4. Выложить тесто в форму для выпечки ровным слоем. Покрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 30 минут в тёплом месте.

5. Грецкие орехи измельчаем до крупной крошки, используя скалку. Посыпаем получившейся крошкой верхнюю часть пирога.

6. Выпекаем пирог при температуре 170 градусов в течение 35 минут.

7. После выпекания обильно поливаем верхнюю часть пирога сгущённым молоком.