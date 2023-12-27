Пироги с фруктовыми начинками, особенно сладкими, пользовались широкой популярностью среди детей в различных странах. Зачастую они становились альтернативой более сложным десертам.
Даже спустя много лет, пироги с разнообразными сладкими начинками остаются любимцами многих. Возможно, это связано с ностальгией по прошлому, к примеру, по деревенской выпечке бабушки. Клуб "Женские секреты" поделился старым рецептом сладкого пирога для чая.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Молоко слегка подогреть, добавить в него сахар, разбить яйцо и аккуратно перемешать, пока сахар полностью не растворится. Добавить дрожжи.
2. Растопить масло, добавить его в молоко. Хорошенько размешать.
3. Положить муку в молоко и замесить густое тесто.
4. Выложить тесто в форму для выпечки ровным слоем. Покрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 30 минут в тёплом месте.
5. Грецкие орехи измельчаем до крупной крошки, используя скалку. Посыпаем получившейся крошкой верхнюю часть пирога.
6. Выпекаем пирог при температуре 170 градусов в течение 35 минут.
7. После выпекания обильно поливаем верхнюю часть пирога сгущённым молоком.
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