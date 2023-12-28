Основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие ошибки часто совершают люди в процессе приготовления морепродуктов.

Профессиональный повар отметил, что некоторые люди не понимают, что креветки красного цвета уже готовые.

"Любая готовка этих креветок портит их вкус. Их надо просто разогреть. Люди берут красные креветки и варят — это ошибка. Им нужен кипяток для того, чтобы они стали горячие. Они готовые. Это распространённая ошибка. Люди не понимают и переваривают их — они становятся резиновые. 5 минут варят, 10 минут варят. Зачем их варят, вообще непонятно", — рассказал кулинар.