Легендарный кекс в кружке — простое блюдо к чаю, которое готовится буквально за пять минут. Для его приготовления нужен минимум ингредиентов. Он станет палочкой-выручалочкой, когда нужно что-то срочно приготовить в качестве десерта. Рецептом поделилась группа В Контакте "Короче, рецепты".
Ингредиенты:
Необходимо перемешать все ингредиенты в кружке. Поместить её в микроволновую печь на пять минут. Вынуть, остудить. Вкусное лакомство готово.
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