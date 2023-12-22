Быстрый кекс в кружке: рецепт-пятиминутка

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Легендарный кекс в кружке — простое блюдо к чаю, которое готовится буквально за пять минут. Для его приготовления нужен минимум ингредиентов. Он станет палочкой-выручалочкой, когда нужно что-то срочно приготовить в качестве десерта. Рецептом поделилась группа В Контакте "Короче, рецепты".

Фото: originally posted to Flickr as Chocolate Cake + recipe by Aurore D is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

Яйцо.

Молоко 2 ст л.

Мука 2 ст л.

Какао 1 ст л.

Сахзам, разрыхлитель.

Необходимо перемешать все ингредиенты в кружке. Поместить её в микроволновую печь на пять минут. Вынуть, остудить. Вкусное лакомство готово.

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