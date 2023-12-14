Лимон может пролежить свежим и полгода

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Отличный хозяйский совет: чтобы сохранить вкус и полезные свойства лимона, не стоит просто оставлять его в дверце холодильника, где он быстро портится. Вместо этого есть другой эффективный способ продлить свежесть цитруса.

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Сначала следует очистить лимон от кожуры и нарезать его дольками. Разложите дольки на подносе и поместите в морозильник. Когда лимон замерзнет, переложите его в пластиковый контейнер и верните в морозильную камеру. Таким образом, лимон сохранит свою свежесть на долгий период.

Чтобы еще дольше сохранить свойства цитруса, можно использовать консервант – сахар. Просто посыпьте лимон сахаром перед заморозкой. В таком виде он сохранит свои качества даже в течение полугода, согласно информации портала TV Jam. Такой подход позволяет эффективно утилизировать оставшийся лимон и одновременно продлевать его срок годности.