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Лимон может пролежить свежим и полгода

0:58
Еда

Отличный хозяйский совет: чтобы сохранить вкус и полезные свойства лимона, не стоит просто оставлять его в дверце холодильника, где он быстро портится. Вместо этого есть другой эффективный способ продлить свежесть цитруса.

Лимон может пролежить свежим и полгода
Фото: commons.wikimedia. org by Fiarwalloe 2015 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сначала следует очистить лимон от кожуры и нарезать его дольками. Разложите дольки на подносе и поместите в морозильник. Когда лимон замерзнет, переложите его в пластиковый контейнер и верните в морозильную камеру. Таким образом, лимон сохранит свою свежесть на долгий период.

Чтобы еще дольше сохранить свойства цитруса, можно использовать консервант – сахар. Просто посыпьте лимон сахаром перед заморозкой. В таком виде он сохранит свои качества даже в течение полугода, согласно информации портала TV Jam. Такой подход позволяет эффективно утилизировать оставшийся лимон и одновременно продлевать его срок годности.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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