Тем, кто родился в СССР, знакомо запоминающееся правило советских столовых: четверг — рыбный день.
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Эта традиция становилась неотъемлемой частью домашнего меню, и хозяйки с усердием внедряли ее, приготовляя культовые блюда, такие как салат "Мимоза", селёдка под шубой и бутерброды со шпротами. Эти воспоминания и рецепты передавались из поколения в поколение.
Журнал Marie Claire предлагает воскресить эти традиции и добавить в четверговое меню еще одно замечательное блюдо — рыбу под маринадом.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Филе трески — 500 гр;
Лук репчатый — 2 шт;
Морковь —2 шт;
Томатная паста —1 ст. л.;
Уксус — 70 мл;
Растительное масло — 50 мл;
Перец горошек — 6 шт.;
Мука — 3 ст. л;
Сахар —1/2 ч. л;
Лавровый лист;
Соль.
Вот как его приготовить:
Начнем с очистки и промывки овощей. Лук нарежем колечками, а морковь — тонкой соломкой. Разогреваем растительное масло на сковороде с толстым дном и обжариваем овощи до золотистой корки.
Добавляем в сковороду томатную пасту и немного воды, затем тушим все на медленном огне в течение 10 минут. На последнем этапе вливаем уксус, добавляем соль, сахар, перец и лавровый лист.
Обсыпаем вымытое и обсушенное филе трески мукой с солью и жарим на хорошо разогретом растительном масле. Подаем готовую рыбу на плоской тарелке, поливаем сверху приготовленным маринадом. По желанию украшаем блюдо свежей зеленью.
Такое блюдо придаст четвергам особый вкус и воскресит приятные воспоминания о рыбных днях.
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