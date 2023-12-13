Треска под маринадом. Как готовить:

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Тем, кто родился в СССР, знакомо запоминающееся правило советских столовых: четверг — рыбный день.

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Эта традиция становилась неотъемлемой частью домашнего меню, и хозяйки с усердием внедряли ее, приготовляя культовые блюда, такие как салат "Мимоза", селёдка под шубой и бутерброды со шпротами. Эти воспоминания и рецепты передавались из поколения в поколение.

Журнал Marie Claire предлагает воскресить эти традиции и добавить в четверговое меню еще одно замечательное блюдо — рыбу под маринадом.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Филе трески — 500 гр;

Лук репчатый — 2 шт;

Морковь —2 шт;

Томатная паста —1 ст. л.;

Уксус — 70 мл;

Растительное масло — 50 мл;

Перец горошек — 6 шт.;

Мука — 3 ст. л;

Сахар —1/2 ч. л;

Лавровый лист;

Соль.

Вот как его приготовить:

Начнем с очистки и промывки овощей. Лук нарежем колечками, а морковь — тонкой соломкой. Разогреваем растительное масло на сковороде с толстым дном и обжариваем овощи до золотистой корки. Добавляем в сковороду томатную пасту и немного воды, затем тушим все на медленном огне в течение 10 минут. На последнем этапе вливаем уксус, добавляем соль, сахар, перец и лавровый лист. Обсыпаем вымытое и обсушенное филе трески мукой с солью и жарим на хорошо разогретом растительном масле. Подаем готовую рыбу на плоской тарелке, поливаем сверху приготовленным маринадом. По желанию украшаем блюдо свежей зеленью.

Такое блюдо придаст четвергам особый вкус и воскресит приятные воспоминания о рыбных днях.