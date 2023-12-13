Картофель давным-давно стал неотъемлемой частью рациона людей. В наши дни трудно представить блюдо без картофельного гарнира или пюре. Этот овощ неразрывно связан с чипсами, жареной пищей и гарнирами. Однако любовь к картофелю зародилась ещё давным-давно. На самом деле изначально этот овощ не использовался в пищу из-за риска отравления.
В XVI веке, когда европейцы впервые узнали о картофеле, этот продукт считался декоративным растением. После того, как человечество попробовало его листья, многие отказались от его употребления.
Только спустя многие годы начали изучать картофель и вносить его во множество блюд. Предлагаемая закуска проста в приготовлении, отлично подойдёт для большой компании. Рецептом поделился сайт souspark.ru.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварите очищенные кубиками картофелины до готовности. Измельчите их до состояния пюре. Затем смешайте со солью, паприкой, черным перцем, итальянскими травами и крахмалом.
2. По вкусу добавьте мелко шинкованный укроп в картофельную массу. Взбейте картофельную массу и разделите ее на 4 части.
3. Раскатайте каждую часть в колбаску, слегка сплющите их вилкой.
4. Разрежьте колбаски на несколько кусочков.
5. В отдельной миске натрите сыр с панировочными сухарями, а в другой миске взбейте яйцо.
6. Промочите каждый картофельный кусочек в яичной смеси, а затем обваляйте в сырной панировке. Обжарьте картофельные кусочки в панировке на растительном масле до золотистой корочки.
В результате получатся простые кусочки картофельного пюре в кляре.
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