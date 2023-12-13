Бюджетно и вкусно: картофельная закуска на большую компанию

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель давным-давно стал неотъемлемой частью рациона людей. В наши дни трудно представить блюдо без картофельного гарнира или пюре. Этот овощ неразрывно связан с чипсами, жареной пищей и гарнирами. Однако любовь к картофелю зародилась ещё давным-давно. На самом деле изначально этот овощ не использовался в пищу из-за риска отравления.

Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

В XVI веке, когда европейцы впервые узнали о картофеле, этот продукт считался декоративным растением. После того, как человечество попробовало его листья, многие отказались от его употребления.

Только спустя многие годы начали изучать картофель и вносить его во множество блюд. Предлагаемая закуска проста в приготовлении, отлично подойдёт для большой компании. Рецептом поделился сайт souspark.ru.

Ингредиенты:

2 шт. картофеля.

2 щепотки соли.

Половина чайной ложки паприки.

Чёрный перец.

2 ст. л. кукурузного крахмала.

1 яйцо.

1 ст. л. сыра.

Итальянские травы.

Панировочные сухари.

Приготовление

1. Отварите очищенные кубиками картофелины до готовности. Измельчите их до состояния пюре. Затем смешайте со солью, паприкой, черным перцем, итальянскими травами и крахмалом.

2. По вкусу добавьте мелко шинкованный укроп в картофельную массу. Взбейте картофельную массу и разделите ее на 4 части.

3. Раскатайте каждую часть в колбаску, слегка сплющите их вилкой.

4. Разрежьте колбаски на несколько кусочков.

5. В отдельной миске натрите сыр с панировочными сухарями, а в другой миске взбейте яйцо.

6. Промочите каждый картофельный кусочек в яичной смеси, а затем обваляйте в сырной панировке. Обжарьте картофельные кусочки в панировке на растительном масле до золотистой корочки.

В результате получатся простые кусочки картофельного пюре в кляре.

Ранее Pravda.Ru поделилась оригинальным рецептом закусок для новогоднего стола.