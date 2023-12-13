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Бюджетно и вкусно: картофельная закуска на большую компанию

2:21
Еда

Картофель давным-давно стал неотъемлемой частью рациона людей. В наши дни трудно представить блюдо без картофельного гарнира или пюре. Этот овощ неразрывно связан с чипсами, жареной пищей и гарнирами. Однако любовь к картофелю зародилась ещё давным-давно. На самом деле изначально этот овощ не использовался в пищу из-за риска отравления.

Бюджетно и вкусно: картофельная закуска на большую компанию
Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

В XVI веке, когда европейцы впервые узнали о картофеле, этот продукт считался декоративным растением. После того, как человечество попробовало его листья, многие отказались от его употребления.

Только спустя многие годы начали изучать картофель и вносить его во множество блюд. Предлагаемая закуска проста в приготовлении, отлично подойдёт для большой компании. Рецептом поделился сайт souspark.ru.

Ингредиенты:

  • 2 шт. картофеля.
  • 2 щепотки соли.
  • Половина чайной ложки паприки.
  • Чёрный перец.
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала.
  • 1 яйцо.
  • 1 ст. л. сыра.
  • Итальянские травы.
  • Панировочные сухари.

Приготовление

1. Отварите очищенные кубиками картофелины до готовности. Измельчите их до состояния пюре. Затем смешайте со солью, паприкой, черным перцем, итальянскими травами и крахмалом.

2. По вкусу добавьте мелко шинкованный укроп в картофельную массу. Взбейте картофельную массу и разделите ее на 4 части.

3. Раскатайте каждую часть в колбаску, слегка сплющите их вилкой.

4. Разрежьте колбаски на несколько кусочков.

5. В отдельной миске натрите сыр с панировочными сухарями, а в другой миске взбейте яйцо.

6. Промочите каждый картофельный кусочек в яичной смеси, а затем обваляйте в сырной панировке. Обжарьте картофельные кусочки в панировке на растительном масле до золотистой корочки.

В результате получатся простые кусочки картофельного пюре в кляре.

Ранее Pravda.Ru поделилась оригинальным рецептом закусок для новогоднего стола.

Картофельная закуска в кляре
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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