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Куриная грудка в куске фольги

2:12
Еда

Приготовление куриной грудки может стать настоящим испытанием для неопытных кулинаров, и небольшие ошибки могут привести к тому, что мясо станет жестким и сухим.

Куриная грудка в куске фольги
Фото: commons.wikimedia. org by Michael J. Bennett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако есть уникальный рецепт, который обеспечит невероятно нежное и сочное мясо при запекании в духовке, используя фольгу в необычном методе, как сообщает сайт Santeplus.

Ингредиенты:

  • куриное филе, 3 шт. (650 г),
  • 1 чайная ложка черного перца,
  • 2 чайные ложки соли,
  • 1 чайная ложка молотого красного перца,
  • 1 столовая ложка растительного масла (10 мл),
  • 6 веточек петрушки,
  • 60 г тертого сыра,
  • 3 средних яйца,
  • 8 помидоров черри,
  • 80 г сыра.

Шаги приготовления следующие:

  1. Возьмите куриную грудку и, используя острый нож, сделайте глубокий надрез по всей длине, расширяя его внутрь, но не разделяя курицу на две части. Этот разрез создаст своеобразный "кармашек". Повторите такие надрезы на всех остальных порциях курицы.
  2. Скомкайте три кусочка алюминиевой фольги и вставьте их в "карманы" в куриных грудках. Посолите и поперчите курицу, затем обжаривайте ее на сковороде с подогретым маслом несколько минут с каждой стороны.
  3. Нарежьте петрушку, добавьте сыр, три белка яиц и хорошо перемешайте. Снимите фольгу с куриной грудки и налейте приготовленную смесь в созданный "кармашек". Стороны курицы закрепите зубочистками горизонтально поперек разреза, чтобы они не расходились.
  4. Смажьте противень маслом и разложите кусочки курицы и помидоры черри. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 200°С в течение 15 минут.
  5. Затем извлеките из духовки и удалите зубочистки. Посыпьте каждый ломтик курицы тертым сыром и оставшимися яичными желтками. Верните противень в духовку еще на пять минут.

В результате вы получите вкусный и бюджетный ужин.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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