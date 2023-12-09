Только единицы знают, зачем натирать тарелку чесноком

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Для всех любителей неповторимого аромата и вкуса чеснока представлен интересный совет в сети.

Фото: unsplash. com/photos/oVIUvwm2dvM by Sébastien Marchand sebas_m04 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Возьмите один зубчик чеснока, разрежьте его пополам и осторожно натрите им дно пустой миски или глубокой тарелки. Обволакивающий аромат чеснока наполнит пространство, придавая блюду аппетитный запах.

Затем поместите в эту посуду пасту с ароматным соусом, восхитительное ризотто или свежий салат. Ваше блюдо пропитается нежным чесночным ароматом, создавая уникальное восхищение, как отмечает Adme. Однако прежде чем подавать такое блюдо гостям, удостоверьтесь, что они действительно ценят чеснок и хотят насладиться его вкусом сегодня.