Колбаска: как ее подать на стол красиво

Винный фужер оказывает помощь хозяйкам не только в случаях, когда гости должны приносить свои бутылки вина. Некоторые женщины используют бокалы, когда оформляют стол для безалкогольных посиделок.
Тайна заключается в том, что с помощью фужера можно эффектно подать нарезку колбасы. Кусочки следует изогнуть пополам и аккуратно выложить на край фужера, следуя по кругу. Затем бокал нужно перевернуть на сервировочную дощечку или тарелку.
Этот метод создает удивительно красивую "розочку", которая приятно удивит гостей.
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