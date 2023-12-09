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Колбаска: как ее подать на стол красиво

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Еда

Винный фужер оказывает помощь хозяйкам не только в случаях, когда гости должны приносить свои бутылки вина. Некоторые женщины используют бокалы, когда оформляют стол для безалкогольных посиделок.

Колбаска: как ее подать на стол красиво
Фото: flamesurfers. com

Тайна заключается в том, что с помощью фужера можно эффектно подать нарезку колбасы. Кусочки следует изогнуть пополам и аккуратно выложить на край фужера, следуя по кругу. Затем бокал нужно перевернуть на сервировочную дощечку или тарелку.

Этот метод создает удивительно красивую "розочку", которая приятно удивит гостей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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