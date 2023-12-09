Колбаска: как ее подать на стол красиво

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Винный фужер оказывает помощь хозяйкам не только в случаях, когда гости должны приносить свои бутылки вина. Некоторые женщины используют бокалы, когда оформляют стол для безалкогольных посиделок.

Фото: flamesurfers. com

Тайна заключается в том, что с помощью фужера можно эффектно подать нарезку колбасы. Кусочки следует изогнуть пополам и аккуратно выложить на край фужера, следуя по кругу. Затем бокал нужно перевернуть на сервировочную дощечку или тарелку.

Этот метод создает удивительно красивую "розочку", которая приятно удивит гостей.