Добавьте этот отвар в бульон: он станет роскошно яркого цвета и в 100 раз полезнее

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Желаете, чтобы ваш бульон не только был чистым и прозрачным, но также приобрел привлекательный золотистый оттенок? Воспользуйтесь советом опытных кулинаров, которые предлагают добавить в бульон луковую шелуху.

Фото: commons.wikimedia. org by Sengai Podhuvan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для начала следует варить луковую шелуху отдельно в течение 10 минут. Затем полученную жидкость добавьте в приготовленный бульон. Этот простой шаг придаст суповой основе красивый золотистый оттенок.

Более того, такое дополнение обогатит бульон витаминами, делая его более питательным, как сообщает Дзен-канал TECHNOTION. Такой прием не только визуально улучшит ваш суп, но также придаст ему дополнительные полезные свойства.