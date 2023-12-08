Добавьте этот отвар в бульон: он станет роскошно яркого цвета и в 100 раз полезнее

Желаете, чтобы ваш бульон не только был чистым и прозрачным, но также приобрел привлекательный золотистый оттенок? Воспользуйтесь советом опытных кулинаров, которые предлагают добавить в бульон луковую шелуху.
Для начала следует варить луковую шелуху отдельно в течение 10 минут. Затем полученную жидкость добавьте в приготовленный бульон. Этот простой шаг придаст суповой основе красивый золотистый оттенок.
Более того, такое дополнение обогатит бульон витаминами, делая его более питательным, как сообщает Дзен-канал TECHNOTION. Такой прием не только визуально улучшит ваш суп, но также придаст ему дополнительные полезные свойства.
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