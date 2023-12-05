Полезней куриной грудки: как правильно готовить диетическую свинину

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Марина Макиша высказалась в поддержку обычно критикуемого многими продукта — свинины, предоставив рецепт приготовления мяса так, чтобы оно стало практически диетическим.

Фото: Smoked Pork Loin Roast by brian gautreau from Colorado Springs, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Суть заключается в выборе конкретного куска мяса. Самые жирные части — грудинка и шея, а вот в лопатке и окороке содержание жира немного меньше. Однако, если удалить весь жир с мяса, останется почти чистая вырезка.

"У вырезки калорийность составляет 150 килокалорий на 100 граммов. Почти такая же, как у куриной грудки, может быть, чуть-чуть больше," — приводит слова Марины Макишы портал "Москва 24".

Доктор также отметила, что такое "обезжиренное" свинское мясо можно считать диетическим и употреблять его даже в период соблюдения диеты.