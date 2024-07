Топ-5 самых дорогих и доступных новостроек в Санкт-Петербурге: от люкса до эконом-класса

В рейтинге самых дорогих новостроек первенство уверенно занимает ЖК "Три грации" от компании "Еврострой". Средняя цена квадратного метра здесь приближается к 800 тыс. рублей, что ставит проект далеко впереди конкурентов. Особенность этого жилого комплекса — реконструкция доходного дома в стиле необарокко, построенного в 1906 году. Восстановлены не только фасады, но и оригинальная лепнина интерьеров. Самое дорогое предложение в "Трёх грациях" — шестикомнатная квартира площадью 515 кв. метров с четырьмя санузлами за 520 млн рублей. Также есть и другие варианты, где цена за квадратный метр превышает миллион рублей, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License