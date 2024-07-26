Топ-5 самых дорогих и доступных новостроек в Санкт-Петербурге: от люкса до эконом-класса

Топ-5 самых дорогих и доступных новостроек в Санкт-Петербурге

В рейтинге самых дорогих новостроек первенство уверенно занимает ЖК "Три грации" от компании "Еврострой". Средняя цена квадратного метра здесь приближается к 800 тыс. рублей, что ставит проект далеко впереди конкурентов. Особенность этого жилого комплекса — реконструкция доходного дома в стиле необарокко, построенного в 1906 году. Восстановлены не только фасады, но и оригинальная лепнина интерьеров. Самое дорогое предложение в "Трёх грациях" — шестикомнатная квартира площадью 515 кв. метров с четырьмя санузлами за 520 млн рублей. Также есть и другие варианты, где цена за квадратный метр превышает миллион рублей, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

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На втором месте расположился МФК "17/33 Петровский остров" от компании ELEMENT (прежнее название — Element Development). Комплекс включает как квартиры, так и апартаменты. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 650 тыс. рублей. В этом проекте находится и самый дорогой лот города — пентхаус площадью 1001 кв. метр, включая 50-метровую террасу, стоимостью 2,35 млрд рублей. Для сравнения, полгода назад этот пентхаус предлагался за 2 миллиарда рублей.

Третье место занимает ЖК "Моисеенко, 10" от Fizika Development с средней ценой квадратного метра 590 тыс. рублей. Проект только что стартовал, и поэтому цены здесь пока начальные. Пентхаус на последнем этаже площадью 250 кв. метров предлагается за 412,5 млн рублей.

Четвертое место занимает ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне, который почти завершён застройщиком "Альфа Фаберже". Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 535 тыс. рублей. Самый дорогой лот — четырехкомнатная квартира площадью 188 кв. метров с тремя санузлами и двумя балконами за 135,6 млн рублей.

На противоположной стороне спектра расположился ЖК "Полёт" от ГК "Стоун" в поселке Ленсоветовский, который возглавляет рейтинг самых доступных новостроек внутри городской черты. Средняя цена квадратного метра здесь составляет 134 тыс. рублей, что в шесть раз ниже, чем в ЖК "Три грации". Самый дешевый лот — студия площадью 21,5 кв. метра за 3,15 млн рублей. Однако на первичном рынке Санкт-Петербурга есть и более доступные варианты, например, студия в ЖК "Майков, 4а" от "Реновации" за 2,65 миллиона рублей. Правда, эта студия очень маленькая — всего 14 квадратных метров, а средняя стоимость квадратного метра в этом проекте значительно выше.

ГК "Стоун" также представляет другой экономичный проект — ЖК "Перспектива" на юге Московского района, где средняя цена квадратного метра также составляет 134 тыс. рублей. Самый доступный лот здесь — 23-метровая студия на втором этаже за 3,73 млн рублей.

На третьем месте в сегменте доступного жилья расположился комплекс апартаментов "Travelto Нарвская". Здесь производится реконструкция старого фонда, а средняя стоимость квадратного метра составляет 144 тыс. рублей. Минимальная цена — студия площадью 18 кв. метров за 3,45 млн рублей.

Новый ЖК "Квартал Заречье" в Колпино привлекает покупателей минималистичным дизайном и средней ценой квадратного метра в 163,1 тыс. рублей. Самая бюджетная студия площадью 21 кв. метр с чистовой отделкой стоит 3,85 млн рублей.

Замыкает пятёрку самых доступных новостроек ЖК "Новое Колпино" от застройщика "Самолёт". Средняя цена квадратного метра здесь составляет 186 тыс. рублей, а наиболее доступный вариант — 23-метровая студия на восьмом этаже за 3,83 млн рублей.