Найден самый дешёвый дом в Крыму — узнайте, почём можно его купить

Самый дешёвый дом в Крыму продаётся за 350 тысяч ₽

Самый дешёвый дом в Крыму продаётся за 350 тысяч рублей, сообщили "Стройгазете" в компании "Домус" в пятницу.

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

За эти деньги предлагается 20-метровый дачный дом на участке семь соток в посёлке городского типа Красногвардейское.

Выбор частных домов в Крыму довольно обширный — 8,6 тысячи объектов:

до 5 миллионов рублей — около 1,9 тысячи домов,

до 10 миллионов рублей — 2,7 тысячи,

от 10 до 20 миллионов рублей — 2,1 тысячи,

более 100 миллионов рублей — 351 лот.

О жилье в многоквартирных домах в Крыму ранее рассказала коммерческий директор местной компании-застройщика Дарья Плотникова.