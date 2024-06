Найден самый дешёвый дом в Крыму — узнайте, почём можно его купить

Самый дешёвый дом в Крыму продаётся за 350 тысяч рублей, сообщили "Стройгазете" в компании "Домус" в пятницу.

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain