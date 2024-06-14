Найден самый дешёвый дом в Крыму — узнайте, почём можно его купить

Самый дешёвый дом в Крыму продаётся за 350 тысяч рублей, сообщили "Стройгазете" в компании "Домус" в пятницу.
За эти деньги предлагается 20-метровый дачный дом на участке семь соток в посёлке городского типа Красногвардейское.
Выбор частных домов в Крыму довольно обширный — 8,6 тысячи объектов:
О жилье в многоквартирных домах в Крыму ранее рассказала коммерческий директор местной компании-застройщика Дарья Плотникова.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.