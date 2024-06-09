Ошибки в декоре спальни: чего не должно быть в вашей зоне отдыха

Интерьер спальни должен быть лаконичным, но уютным, чтобы способствовать хорошему сну. Избегайте лишних предметов, которые могут мешать расслаблению.
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3 вещи, которые могут испортить интерьер спальни
Рабочий стол Многие выбирают спальню для организации рабочего уголка, считая это удобным, так как здесь можно уединиться. Однако размещение рабочего стола в зоне отдыха нарушает общую атмосферу спальни. Эксперт издания "БелНовости", дизайнер интерьера Юлия Тычино, подчеркивает, что рабочий стол создает диссонанс в пространстве, предназначенном для отдыха.
Вешалки с вещами Вешалки с вещами могут показаться удобными для подготовки к выходу на работу или прогулку, но они нарушают уютную атмосферу спальни. Лучше хранить вещи в шкафу и отказаться от напольных вешалок.
Мрачные постеры Мрачные картины и постеры не подходят для спальни, так как они могут способствовать депрессии. Выбирайте нейтральный и позитивный декор, чтобы создать благоприятную обстановку для сна.